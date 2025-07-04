Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

Триває 1227-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 67 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 109 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6527 обстрілів, з них 119 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3786 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Новомутин Сумської області; Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Одрадне, Охрімівка, Вільхуватка Харківської області; Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка Донецької області; Філія, Дачне Дніпропетровської області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 16 атак росіян. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 333 артилерійські обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Надії та в напрямках Серебрянки, Дронівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Виїмки, Серебрянки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки, Олександро-Калинового, Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 атаки агресора у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Разіне, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Новоекономічного, Новопавлівки, Мирнограду, Новопідгородного і Софіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле, Мирне, Піддубне та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.

На Оріхівському напрямку у бік Новопавлівки загарбники здійснили одну атаку на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.