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Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1227-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 67 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 109 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6527 обстрілів, з них 119 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3786 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Новомутин Сумської області; Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Одрадне, Охрімівка, Вільхуватка Харківської області; Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка Донецької області; Філія, Дачне Дніпропетровської області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 16 атак росіян. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 333 артилерійські обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Надії та в напрямках Серебрянки, Дронівки й Шандриголового.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Виїмки, Серебрянки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в бік Білої Гори.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки, Олександро-Калинового, Катеринівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 атаки агресора у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Разіне, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Новоекономічного, Новопавлівки, Мирнограду, Новопідгородного і Софіївки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле, Мирне, Піддубне та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку у бік Новопавлівки загарбники здійснили одну атаку на позиції наших захисників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025 року


На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько