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Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1106-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 108 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 56 авіаударів, зокрема, скинув 90 КАБ. Крім цього, здійснив близько 4800 обстрілів, з них 185 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2234 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Горіхове, Январське, Новопавлівка, Олексіївка, Іванівка, Комишуваха, Січневе, Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, П’ятихатки, Степове, Львове та Придніпровське.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулася одна штурмова дія у районі Ступочок.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах Дачного та Торецька.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 17 атак агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

Противник двічі атакував позиції наших захисників в районах Привільного та Чарівного на Гуляйпільському напрямку.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку в районі Нестерянки та у бік Новоданилівки, Кам’янського загарбники здійснили дев’ять марних атак на позиції наших захисників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно штурмував укріплення наших оборонців.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 30 атак противника. Ворог завдав 403 артилерійські обстріли, з них 15 — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 30 КАБ.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2025 року

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько