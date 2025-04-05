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Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

війна
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1137-й день повномасштабної війни в Україні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
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Мапа бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни)

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 107 авіаударів, зокрема, скинув 171 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 6353 обстріли, з них 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2737 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Краснопілля, Проходи, Степок, Угроїди, Лісне, Миропільське, Земляне Сумської області; Золочів, Уди, Дубівка Харківської області; Покровськ, Сухий Яр, Гродівка, Василівка, Удачне, Успенівка, Багатир, Комар, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Павлівка Запорізької області; Гаврилівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління та шість артилерійських систем ворога.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районах Вовчанська, Фиголівки та у напрямку Кам’янки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 39 разів. Намагався просунутися уперед у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення поблизу Білогорівки та у напрямку Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Курдюмівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та у напрямку Диліївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 атак агресора неподалік населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Шевченко, Надіївка, Тарасівка та в напрямках Олександрополя, Старої Миколаївки, Котлярівки, Богданівки й Муравки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів поблизу Розливу, Костянтинополя, Роздольного та у напрямку Багатиря.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

Противник двічі атакував позиції наших захисників, у районі Новосілки та у напрямку Новополя на Гуляйпільському напрямку.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку, в районах Малих Щербаків та Степового, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог здійснив 362 артилерійські обстріли, з них вісім — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 13 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 20 керованих авіабомб.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!

Автор:
Тетяна Гойденко