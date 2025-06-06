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Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1199-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 6 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 53 авіаудари, зокрема скинув 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5955 обстрілів, з них 84 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад 3500 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Угроїди Сумської області; Охрімівка, Артільне Харківської області; Яблунівка, Сухий Яр, Покровськ, Удачне, Муравка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; місто Херсон, Веселе, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА ворога.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 атак агресора у районах населених Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Шевченко Перше, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки та поблизу Новозлатополя.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони у поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 16 атак противника. Також загарбник здійснив 197 артилерійських обстрілів, з них п’ять — із реактивних систем залпового вогню; завдав 10 авіаційних ударів, під час яких скинув 22 керованих авіабомб.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько