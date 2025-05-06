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Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1168-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаударів, використавши при цьому дві ракети та скинувши 175 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6100 обстрілів, з них 113 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 3344 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Ворожба, Іскрисківщина, Миропілля, Білопілля Сумської області; Золочів, Козача Лопань, Підлиман Харківської області; Шевченко Перше, Нова Полтавка, Сухий Яр, Покровськ, Котлине, Удачне, Олександроград, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Темирівка, Залізничне, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління, п’ять засобів ракетних військ і артилерії, два засоби ППО та чотири інших важливих об’єкти противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в бік Новоосинового і Глушківки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне, Торське та в напрямку Зеленої Долини.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки противника в районі Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Озарянівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожих штурми в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар та в бік Одрадного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

Противник також сім разів атакував позиції наших захисників в районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки і Новоданилівки, загарбники здійснили 14 атак на позиції наших захисників.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог завдав 330 артилерійських обстрілів, з них вісім — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 27 КАБ.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько