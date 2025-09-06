Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

Триває 1291-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 184 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 932 обстріли, з них 32 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5781 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новоандріївка, Червона Криниця Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські засоби, одну радіолокаційну станцію, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 223 артилерійські обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та в напрямку Діброви. Загалом минулої доби відбулося двадцять бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 атак агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та в напрямку Філії й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу атаку в районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор тричі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

