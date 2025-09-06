Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,30

41,22

EUR

48,50

48,30

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1291-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 184 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 932 обстріли, з них 32 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5781 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новоандріївка, Червона Криниця Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські засоби, одну радіолокаційну станцію, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 223 артилерійські обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та в напрямку Діброви. Загалом минулої доби відбулося двадцять бойових зіткнень.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Ступочок.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 атак агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та в напрямку Філії й Новопавлівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу атаку в районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку агресор тричі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Новоданилівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько