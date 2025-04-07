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Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1139-й день повномасштабної війни в Україні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
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Мапа бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни)

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 23 ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2112 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Краснопілля, Тур’я Сумської області; Березівка, Козача Лопань, Золочів, Дворічанське Харківської області; Бересток, Покровськ, Зоря, Гродівка, Котлине, Новопавлівка, Одрадне, Комар, Мирне Донецької області; Гуляйполе, Новопавлівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки. Усі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки агресора неподалік населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Срібне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів поблизу Розливу, Костянтинополя, Веселого та Бурлацького.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

Противник тричі атакував позиції наших захисників, у районах Привільного та Вільного Поля на Гуляйпільському напрямку.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку, в районах Щербаків, Малих Щербаків та Кам’янського, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

Одну невдалу спробу противника пройти до позицій українців відбили наші оборонці на Придніпровському напрямку.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 35 атак противника. Ворог здійснив 212 артилерійських обстрілів, з них 13 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 16 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 27 керованих авіабомб.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько