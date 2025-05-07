Карта бойових дій в Україні на 7 травня 2025 року

Триває 1169-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 96 авіаударів, зокрема скинув 187 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, з них 109 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3267 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Русин Яр, Нова Полтавка, Стара Миколаївка, Мирноград, Білицьке, Яблунівка, Новооленівка, Полтавка, Покровськ, Олександро-Калинове, Зоря, Новопавлівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Вербове Дніпропетровської області; Ольгівка, Новоолександрівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Липове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і в напрямках Нового Миру, Зеленої Долини та Колодязів.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень в районах Курдюмівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Дачного, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 атак агресора в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Звірове, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Малинівки, Нової Полтавки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко, Новопіль, Одрадне.

Противник двічі атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитись до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 11 атак противника. Ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, з них 14 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдав 12 авіаційних ударів, під час яких скинув 18 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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