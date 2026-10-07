Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2026 року

Триває 1687-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.

Учора противник завдав 85 авіаційних ударів, зокрема скинув 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9728 дронів-камікадзе та здійснили 2521 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Храпівщина, Середина-Буда, Корчаківка, Гірки та Волфине. Авіаційних ударів зазнав район населеного пункту Храпівщина.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники три рази атакували в районах Бачівська, Рівного та Волфиного.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Волохівки, Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Ківшарівки.

Спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили вісім атак у районах Новомихайлівки, Надії, Ставків, Новоселівки та Лимана.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 14 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Миколайпілля та Осикового.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 27 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Вільного, Білицького, Водянського, Добропілля та Новогришиного.

На Гуляйпільському напрямку відбито 13 атак загарбників у районах Гіркого, Рибного, Воздвижівки, Долинки, Рівного, Копанів, Єгорівки, Новоселівки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога в районах Степногірська та Плавнів.

На Слов’янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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