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Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1170-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 89 авіаударів, зокрема скинув 1157 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 151 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2891 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Володимирівка, Костянтинівка, Новопіль — Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Темирівка, Новодарівка, Високе, Кам’янське — Запорізької області; Козацьке — Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, шість артилерійських систем, один склад пально-мастильних матеріалів та радіолокаційну станцію російських загарбників.

На Харківському напрямку агресор 11 разів штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів біля Верхньокам’янського та Білогорівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора в районах Єлизаветівки, Покровська, Троїцького, Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Романівки, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у напрямках Новополя, Багатиря та Одрадного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив одну марну спробу просунутися вперед у бік населеного пункту Високе.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили сім ворожих атак у районах Степового, Кам’янського та Щербаків.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався просунутись уперед.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав семи авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 325 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько