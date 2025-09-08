Запланована подія 2

Війна
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

війна, танк
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1293-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосував 16 ракет й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4703 обстріли, з них 184 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новопавлівка, Щербаки, Магдалинівка, Лук’янівське Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районі Плавнів та у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько