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Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1141-й день повномасштабної війни в Україні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
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Мапа бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни)

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 161 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного ударів, застосував три ракети та скинув 162 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4900 обстрілів, з них 100 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2180 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Угроїди, Тур’я, Покровка, Миропільське, Дмитрівка, Мала Рибиця, Краснопілля Сумської області; Зоря, Романівка, Покровськ, Удачне, Зелений Кут, Багатир, Зірка, Толстой, Воскресенка Донецької області; Новопавлівка, Січневе Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

Чотири штурмові дії ворога в напрямку Григорівки, Білогорівки та в районі Верхньокам’янського відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Васюківки, Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Озарянівки, Торецька та Леонідівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Вільного Поля та в районі Бурлацького.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Степового та Лобкового.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 50 керованих бомб, а також здійснив 323 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 9 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько