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Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1171-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 18 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 32 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4000 обстрілів, з них 67 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2659 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бруски, Бояро-Лежачі, Ворожба, Яструбине, Білопілля, Нова Слобода Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об’єкти окупантів.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак на позиції Сил оборони поблизу Кримського та Торецька.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного, Бурлацького та в напрямку Одрадного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби підрозділи агресора здійснили п’ять безрезультатних спроб просунутись вперед на позиції наших військ.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу на Курському напрямку відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога за минулу добу не фіксувалося.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько