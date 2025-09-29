Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю

Спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що американський лідер Дональд Трамп дозволив удари по території Росії далекобійною зброєю , але щодо передачі ракет Tomahawk рішення ще не ухвалив.

Як пише Delo.ua, про це Келлог заявив у інтерв’ю Fox News.

За його словами, Пентагон не надавав українській стороні дозволу на проведення атак далекобійною зброєю.

Водночас на уточнювальне запитання, чи зараз Дональд Трамп офіційно підтримує удари України вглиб території Росії, Келлог відповів ствердно.

"Я думаю, читаючи те, що він сказав, а також заяви віцепрезидента Джей Ді Венса й держсекретаря Марка Рубіо, відповідь – так. Треба використовувати можливість бити глибоко. Не існує таких місць, як "безпечні зони", – наголосив спецпосланець США в Україні.

Келлог також заявив, що Росія не виграє в цій війні, бо інакше вона вже була б у Києві, Одесі, за Дніпром.

Також Келлога запитали, чи збираються США передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, на що спецпосланець відповів, що остаточного рішення щодо цього наразі немає.

"Я знаю, що президент Володимир Зеленський справді їх запросив. Рішення буде за президентом", - сказав спецпредставник.

Раніше Президент США Дональд Трамп підтримує думку про те, що Україна може завдавати удари по енергетиці Росії у відповідь на її атаки.

Трамп зустрівся з Зеленським: про що говорили

23 вересня український та американський лідери провели двосторонню зустріч. Зокрема, Трамп заявив, що найбільшим досягненням у протидії російській агресії наразі є критичний стан економіки РФ та здатність українців ефективно стримувати велику армію противника.

Коментуючи зустріч з американським колегою, Зеленський назвав її "хорошою" і "найповнішою з усіх".

Американський президент висловив обережність у питанні надання гарантій безпеки для України. Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що "ще зарано давати відповідь" і висловив сподівання, що це питання вдасться обговорити пізніше. "Ми поговоримо про це. Сподіваюся, трохи згодом. Зараз ще зарано", — зауважив Трамп.

Трамп після зустрічі з Зеленським на полях Генасамблеї ООН заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути всі свої території, які тимчасово окуповані Росією. На його думку, Росія перебуває в дуже поганому економічному становищі і є "паперовим тигром". Київ може не лише відновити свої межі, а й піти далі.