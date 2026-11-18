Міністр оборони Євгеній Хмара переносить власний бойовий досвід на управління обороною, що вже дало низку позитивних результатів.

Як повідомляє Dilo, про це пише політолог Олексій Голобуцький.

На думку експерта, точний удар по Керченському мосту мав суттєвий вплив на проведення останнього "Рамштайну".

"В підготовці до мега-важливої події Хмара зробив ефектний асиметричний хід: відвіз звіт про результати останніх ударів, а привіз додому мільярди євро військової підтримки і багато зброї. Успіх останнього "Рамштайну" – це перш за все велика міжнародна робота Міноборони. Бо окрім того, що міністр здивував партнерів зруйнованим мостом, він провів ще ряд двосторонніх та тристоронніх перемовин, підписав низку угод і привіз солідну допомогу від десятка країн", – пише політолог.

Голобуцький наголошує, що важливий пріоритет Хмари під час "Рамштайну" – захист українського неба.

"Тут є чіткий результат – ключові партнери оголосили про пакети допомоги, в яких акцент зроблено саме на заходах ППО. Крім того, Україна, Швеція та Велика Британія домовилися про комплексне озброєння винищувачів Gripen, зокрема ракетами Meteor для протидії російським КАБам. Ці далекобійні ракети класу "повітря – повітря" здатні уражати ворожі літаки на відстані понад 200 кілометрів, що не дозволить їм безпечно підлітати до рубежів пуску КАБів. Наявність великої кількості КАБів у росіян – це справжня загроза для всіх прифронтових міст (згадайте майже сотню загиблих у прифронтовій Камишувасі)", – акцентує експерт.

"Хмара переносить власний бойовий досвід на управління обороною. Це демонструє не тільки підрив Керченського мосту, але і зростаюча кількість діпстрайків на 2-3 тис км вглиб території ворога. І такий підхід до архітектури оборони робить міжнародних партнерів більш рішучими в частині допомоги нам", – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що раніше міністр оборони Євгеній Хмара назвав захист українського неба своїм найбільшим пріоритетом під час чергового засідання у Рамштайні.