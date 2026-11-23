ТОВ “Кернел-Трейд”, що входить до агрохолдингу Kernel, під час публічного розміщення доларових облігацій на фондовій біржі ПФТС продало 10 025 цінних паперів на загальну суму $10,04 млн. Це 20% від запланованого випуску на $50 млн, свідчать дані біржі, які проаналізувало Dilo.

Розміщення облігацій серії D тривало з 9 до 20 листопада 2026 року. За цей час на ПФТС уклали три угоди. Найбільша відбулася в останній день розміщення, 20 листопада, коли продали 10 тисяч облігацій на $10,02 млн. Ще 25 облігацій продали 16 та 18 листопада.

Загалом компанія запропонувала інвесторам 50 тисяч облігацій номіналом $1000 кожна. Ставка на перші шість відсоткових періодів становить 5,75% річних, погашення заплановане на 5 листопада 2029 року.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку назвала випуск Kernel першою публічною емісією валютних корпоративних облігацій такого масштабу в Україні. Як раніше писало Dilo, запланований випуск на $50 млн за обсягом становив близько 66% від усіх зареєстрованих корпоративних емісій в Україні за 2026 рік станом на кінець жовтня.

Залучені кошти «Кернел-Трейд» планувала спрямувати на фінансування поточної діяльності. У разі продажу всього випуску $30 млн мали піти на закупівлю сільськогосподарської продукції, $15 млн на переробку олійних культур, ще $5 млн на торговельні, експортні та логістичні операції.

Відповідно до проспекту емісії, первинне розміщення облігацій передбачалося виключно на ПФТС. Водночас документ дозволяє компанії після завершення розміщення продавати нерозміщені облігації як на біржі, так і поза організованим ринком.

Таким чином, дані ПФТС відображають результати первинного біржового розміщення, але не обов'язково остаточний обсяг продажу облігацій цього випуску. Інформації про додаткові продажі редакція наразі не має.

Dilo звернулося до Kernel із запитом щодо остаточних результатів розміщення та подальших планів продажу облігацій.