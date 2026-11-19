Агрохолдинг "Кернел" Андрія Веревського вже виплатив 2,6 млрд грн орендної плати власникам земельних ділянок. Загалом у 2026 році компанія планує спрямувати на ці виплати 4 млрд грн для 137 тисяч орендодавців. Завершити розрахунки обіцяють до кінця грудня.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу компанії.

В агрохолдингу зазначають, що продовжують виконувати зобов'язання перед власниками землі, попри обмеження експорту та вимушену тимчасову зупинку олійноекстракційних заводів. Оренду державних і комунальних земель компанія оплачує щомісяця.

У повідомленні йдеться, що всі розрахунки з орендодавцями здійснюються офіційно, зі сплатою податків і зборів. Із проведених виплат уже перераховано 437 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який надходить до місцевих бюджетів 230 громад, а також 121 млн грн військового збору.

"Зараз агро переживає чи не найскладніший період за всю війну. Важко всім: від малих фермерів і великих компаній до власників землі та жителів громад. Ми як найбільша інфраструктура для всього агросектору розуміємо свою відповідальність і попри складнощі виконуємо свої зобов'язання перед партнерами", – зазначив гендиректор "Кернел" Євген Осипов.

Нагадаємо, 12 листопада "Кернел" оголосив про тимчасове припинення роботи всіх своїх олійноекстракційних заводів через погіршення безпекової ситуації та російські удари по підприємствах аграрного сектору, зокрема по активах компанії.

За даними пресслужби, російські атаки пошкодили виробничі приміщення, обладнання та резервуари. Компанія пояснила, що через безперервний технологічний цикл і підвищену пожежну небезпеку продовження виробництва становило б загрозу для працівників.

Агрохолдинг також призупинив закупівлю насіння соняшнику. Водночас компанія продовжує відвантажувати готову продукцію зі складських запасів.

У "Кернел" зазначають, що компанія продовжує чинні договори оренди землі та укладає нові. Наразі агрохолдинг обробляє землю у 17 регіонах України.