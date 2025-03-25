Кібератака на "Укрзалізницю": каси на вокзалах працюють у посиленому режимі

Станом на ранок вівторка, 25 березня, “Укрзалізниця” продовжує відновлювати свої онлайн-системи після масштабної кібератаки. Каси на вокзалах працюють у посиленому режимі, а потяги курсують за графіком

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що до відновлення онлайн-сервісів долучилися команди "Укрзалізниці", партнери та провідні експерти та фахівці.

Наразі у безпечному середовищі розгорнуто резервну інфраструктуру, підготовлено всі компоненти безпосередньо для перезапуску з резервних копій критичних систем. Також триває ретельна діагностика бекапів та ідентифікація усіх потенційних шкідливих елементів. Крім того, відновлюються складні зв'язки між різними системами.

Повідомляється, що команда "Укрзалізниці" та всі залучені роблять усе можливе, щоб відновити онлайн-продажі якнайшвидше.

Тим часом продовжують у посиленому режимі із розширеними графіками працювати каси на всіх вокзалах, а всі поїзди продовжують рух за графіком.

Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.

24 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків.

Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними і протягом цього дня продажі відбуватимуться в офлайн-режимі.