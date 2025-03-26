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Кібератака на "Укрзалізницю": коли краще купувати квитки у касах, щоб уникнути черг
Фахівці “Укрзалізниці” продовжують відновлювати онлайн-системи після масштабної кібератаки та розраховують вийти на фінішну пряму вже у найближчий час.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Зазначається, що каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі. Через каси продаються квитки на найближчі дати – 26 та 27 березня.
В УЗ радять пасажирам за можливості приходити за квитками не у пікові години. Найкращий час для купівлі квитків з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30.
"Фахівці Укрзалізниці та залучені експерти продовжують працювати цілодобово, щоб вже найближчим часом ми могли повернутись з гарними новинами", - підкреслили в компанії.
Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці"
Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.
24 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків.
Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними і протягом цього дня продажі відбуватимуться в офлайн-режимі.