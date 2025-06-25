КІК сплатили майже 35 млн грн після подання уточнених декларацій

Контролери контрольованих іноземних компаній (КІК) подали уточнені податкові декларації, внаслідок чого до державного бюджету України додатково надійшло 34,8 млн гривень. Йдеться про сплату податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Фізичні особи, які контролюють іноземні компанії, скористалися можливістю внести виправлення до звітності без штрафних санкцій — така норма діє в умовах воєнного стану.

Згідно з Податковим кодексом, платники мають право самостійно виправляти помилки без ризику нарахування штрафів та пені.

Окрім того, за порушення, пов’язані з КІК, штрафи не застосовуються, якщо контролюючі особи виконають передбачені обов’язки протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

У податковій зазначають, що відповідальне ставлення бізнесу до податкових зобов’язань у воєнний час є критично важливим для фінансової стійкості держави та забезпечення оборонних потреб.

Додамо, ДПС за 5 місяців поточного року перевищила планові показники з надходження до держбюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %.