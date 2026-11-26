За підсумками 2025 року в Єдиному державному реєстрі декларацій подано 2 861 декларацію зі згадкою про криптовалюту, що на 16% більше, ніж у 2024 році, коли таких документів налічувалося 2 468. Загалом за минулий рік декларанти подали 654 159 декларацій, причому 265 звітів із криптоактивами надійшли після встановленого терміну — 1 квітня 2026 року, а ще шість декларацій закрили з публічного доступу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал “Опендатабот”.

Найактивніше цифрові активи декларували представники Національної поліції, на яких припадає 548 декларацій або 19,2% від загальної кількості, а також працівники прокуратури (358 декларацій або 12,5%), військовослужбовці Збройних сил України (240 декларацій або 8,4%), представники судової системи (223 декларації або 7,8%) та співробітники міських рад (198 декларацій або 6,9%).

Серед народних депутатів Верховної Ради криптовалюту вказали 16 парламентарів із 391, що становить близько 4%, тоді як у регіональному розрізі понад чверть усіх криптодекларацій подали в Києві (820 документів), за яким ідуть Київщина (277), Дніпропетровщина (215), Харківщина (200) та Львівщина (174).

Найбільші криптопортфелі посадовців у біткоїнах, ефірі та стейблкоїнах

Рекордсменом за обсягом задекларованих біткоїнів та ефіру став депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр, який вказав 100 BTC оціночною вартістю 278,8 мільйона гривень станом на 10 червня 2026 року та 1 000 ETH майже на 74 мільйони гривень.

Друге місце в обох рейтингах посідають відповідно голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко з 80 BTC на суму близько 223 мільйонів гривень і представниця департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Крістіна Павлова зі 130 ETH на 9,6 мільйона гривень, яка також стала третьою серед власників біткоїнів із 20 BTC на понад 55,7 мільйона гривень, тоді як третє місце за обсягом ефіру посіла представниця Київської міської прокуратури Ірина Суховетрук зі 100 ETH на суму близько 7,4 мільйона гривень.

У категорії криптодоларів (USDT) найбільші заощадження задекларувала голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош — понад 1,019 мільйона USDT, що еквівалентно майже 46 мільйонам гривень.

Другу позицію серед власників стейблкоїнів зайняв депутат Одеської районної ради Павло Шандра із 719 тисячами USDT на суму понад 32,4 мільйона гривень, а третю — директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Максим Кисельов, який задекларував 647 тисяч USDT вартістю понад 29,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила легалізацію ринку криптовалют в Україні. Відповідний законопроєкт № 10225-д визначає правила оподаткування операцій із цифровими активами, а нові норми мають запрацювати з липня 2027 року.