Кількість ліцензій на торгівлю пальним в Україні зменшилась на 11% з початку року

У квітні 2025 року кількість ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним в Україні суттєво скоротилася — з 6574 на початку січня до 5914 станом на 15 квітня. Загальне скорочення становить понад 11%.

Про це свідчать дані Державної податкової служби, надані у відповідь на запит видання "НафтоРинок".

Найбільше ліцензій було припинено в Дніпропетровській області (55), Херсонській, включно з тимчасово окупованими Кримом і Севастополем (44), а також у Львівській (42), Одеській (41) та Запорізькій (39) областях.

Учасники ринку пояснюють тенденцію тим, що частина операторів свідомо відкликає свої ліцензії, щоб уникнути сплати авансових внесків із податку на прибуток. Це дозволяє заправкам фактично продовжувати діяльність без ліцензії, а отже — без фіскальних чеків, звітності до ДПС і належного оподаткування.

У багатьох випадках питання роботи таких АЗС вирішуються на місцевому рівні, поза межами правового поля.

Водночас у сегменті виробництва пального зафіксовано зростання: з початку року кількість відповідних ліцензій зросла з 79 до 83. При цьому перелік суб’єктів господарювання, які їх отримали, не розголошується з міркувань національної безпеки.

Згідно з чинним законодавством, роздрібна торгівля пальним без ліцензії карається штрафом у розмірі 360 тисяч гривень (еквівалент 45 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня року).

Детальніше про те, що через нові податки третина АЗС може закритися чи піти у тінь, читайте у матеріалі Delo.ua.