Кількість прохачів притулку в ЄС скоротилася на третину: скільки заяв подали українці

У серпні 2026 року первинні заявки на міжнародний захист у Європейському Союзі подали 34 835 громадян третіх країн, що на 33% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли зафіксували 51 765 звернень. Серед заявників майже 1 500 були українцями.

Про це повідомляє Dilo, з посиланням на новий звіт Євростату.

Водночас у порівнянні з липнем 2026 року кількість заяв зросла на 2%. Повторних заявників у серпні налічувалося 5 335.

Головні групи заявників

Найбільшою групою шукачів притулку вперше стали громадяни Афганістану (3 660 осіб). Далі йдуть заявники з Бангладеш (2 585 осіб), Судану (2 090 осіб) та України (1 475 осіб).

Найбільшу кількість первинних заяв прийняли п'ять держав ЄС: Франція (8 655), Італія (5 115), Греція (4 635), Німеччина (3 135) та Іспанія (3 025). Разом вони акумулювали 71% усіх первинних звернень у спільноті.

Навантаження на населення та неповнолітні заявники

У середньому на 100 000 жителів ЄС у серпні припадало 8 первинних заявників. Найвищий показник відносно чисельності населення зафіксували у Словенії (135), Греції (45) та Бельгії (14).

Окрему категорію становили неповнолітні без супроводу, які подали 1 155 первинних клопотань. Вони переважно походили з Афганістану (230), Сомалі (160), Єгипту (135), Судану (105) та Еритреї (85). Найбільше таких дітей прийняли Словенія (265), Греція (215), Нідерланди (150), Франція (145) та Бельгія (85).

Нагадаємо, станом на 30 вересня 2026 року в країнах ЄС статус тимчасового захисту мали 4,37 млн громадян, які виїхали з України через повномасштабну війну. За місяць їхня кількість скоротилася на 61 055 осіб, або 1,4%.