18 листопада у Китаї набули чинності нові правила експортного контролю, що стосуються комплектуючих, що використовуються у виробництві російських ударних дронів.

Як пише Dilo, про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, з 18 листопада в Китаї діють нові правила експортного контролю на товари для дронів (повідомлення № 49).

Китай вводить обмеження

"Ми зіставили їх із деякими китайськими компонентами, які знаходимо в російських «Геранях», ракетах і розвідувальних дронах", - зауважив Власюк.

Він уточнив, що під контроль підпадають, зокрема:

технології виробництва двигунів для дронів (саме зараз Росія налагоджує в Алабузі масовий випуск реактивних двигунів для «Герань-4» з використанням китайського обладнання і технічної допомоги. Передача таких технологій тепер потребує ліцензії);

радіомодулі, спеціально створені для дронів, потужністю від 30 dBm або з керуванням понад десятьма апаратами. Імовірно, сюди потрапляє mesh-радіомодуль, знайдений у «Герань-5»;

потужні безщіткові мотори і регулятори обертів (від 48 В і 3 кВт). У «Герань-4» і «Герань-5» є китайські мотори та електроніка керування ними;

самі реактивні двигуни з тягою від 400 Н та інші двигуни для дронів потужністю понад 16 кВт, це основа основ Гераней;

технології протизавадової супутникової навігації та керування роєм дронів.

Натомість Власюк підкреслив, що не підпадає під контроль:

16-канальна протизавадова CRPA-антена з «Герань-2» з китайськими модулями і модулем позиціонування Unicore UC9810. Під контроль потрапила лише технологія, а не саме обладнання;

навігаційні модулі;

камери на підвісі й сервоприводи;

двигун з дрона «Пародія» потужністю близько 4 кВт, тобто нижче порогу;

LTE-модеми;

мікросхеми, перетворювачі живлення, реле, роз'єми десятків китайських виробників у «Геранях», Х-101 та «Іскандері».

"Тобто, більше не попало, ніж попало. Слідкуємо за потенційним застосуванням контролю до того, що підпадає", - констатував Власюк.

Він додав, що Київ передав "максимально детальну інформацію" про кожен китайський компонент у російській зброї: фото, маркування, дані про виробника.

"Менше китайських компонентів у російських дронах - швидше настання миру", - наголосив уповноважений президента.

Роль Китаю у постачанні обом сторонам конфлікту

Китай є ключовим спонсором російської військової машини, постачаючи Москві товари подвійного призначення для її військово-промислового комплексу.

Водночас українська індустрія безпілотників також вимушено спирається на китайську компонентну базу через брак альтернатив на Заході.

Тому Пекін фактично забезпечує деталями для дронів і Україну, і Росію.

Україна зможе витратити частину коштів із оборонного кредиту Європейського Союзу на закупівлю китайських компонентів для безпілотників. Брюссель погодив відповідний виняток із загальних правил, що підкреслює глибоку залежність Європи від Китаю у питанні критично важливих деталей на тлі повільного розвитку власного оборонно-промислового комплексу.