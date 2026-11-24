Китай та Індія у 2026 році імпортують рекордні обсяги російської нафти, компенсуючи дефіцит палива на світовому ринку через війну на Близькому Сході. Нарощуванню закупівель сприяли тимчасові послаблення санкцій США, які розширили коло доступних танкерів і постачальників, а також збільшення відвантажень сирої нафти з Росії після виведення з ладу її нафтопереробних заводів унаслідок атак безпілотників.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За оцінками галузевих джерел, у 2026 році Китай та Індія сумарно придбали понад 80% усього російського нафтового експорту, який, за прогнозом російського мінекономрозвитку, за підсумками року зросте на 6% у річному вимірі — до 244,7 мільйона тонн (близько 4,9 мільйона барелів на добу).

За даними аналітичної компанії Vortexa, морські поставки нафти з Росії до обох країн із початку року до середини листопада в середньому сягнули 3,4 мільйона барелів на добу, що приблизно на 530 тисяч барелів більше, ніж торік.

Показники Китаю та Індії й очікування трейдерів на 2027 рік

Згідно зі статистикою китайської митниці, у січні–жовтні поставки російської нафти до Китаю зросли на 17% у річному обчисленні — до 2,34 мільйона барелів на добу на суму близько 59,6 мільярда доларів. На російську сировину припала приблизно чверть усього нафтового імпорту КНР, тоді як загальний імпорт нафти Китаєм скоротився на 15% через падіння постачання з Близького Сходу.

Водночас Індія, за даними сервісу Kpler, із січня до початку листопада купувала в середньому 1,99 мільйона барелів російської нафти на добу — на 250 тисяч барелів на добу більше порівняно з попереднім роком. Утім, опитані трейдери очікують, що вже у 2027 році обсяги поставок двом найбільшим покупцям почнуть скорочуватися в міру відновлення експорту сировини з країн Близького Сходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія наростила експорт сирої нафти до максимуму з липня через атаки українських дронів на НПЗ. За даними відстеження танкерів, за чотири тижні до 15 листопада морські поставки зросли до 3,9 мільйона барелів на добу, що на 280 тисяч барелів на добу перевищує показник попереднього чотиритижневого періоду до 8 листопада.