Китайські автомобілі продовжують збільшувати свою частку на європейському ринку. У жовтні кількість зареєстрованих машин китайських брендів зросла на 103% до 151 112 одиниць порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Продажі китайських авто в Європі

Частка китайських виробників у продажах автомобілів у Європі становила 13,6%. Це другий найвищий місячний показник після вересневого рекорду в 14,5%. Водночас загальний авторинок регіону за цей період майже не зріс.

Зниження частки порівняно з вереснем аналітики пов'язують із сезонністю. У вересні продажі традиційно збільшуються наприкінці кварталу, а у Великій Британії додатковий вплив має зміна номерних знаків двічі на рік.

Конкуренція із європейськими виробниками

За останні п'ять років китайські компанії значно розширили присутність у Європі. Вони пропонують дешевші електромобілі та гібриди, скорочуючи частку місцевих виробників. У третьому кварталі китайські бренди вперше продали в регіоні більше автомобілів, ніж японські.

Конкуренція вже впливає на плани європейських компаній. Volkswagen реалізує програму скорочення витрат, Mercedes-Benz стримує нові інвестиції на німецьких заводах, а Stellantis переглядає свою виробничу присутність у Європі.

Розширення виробництва

Зростання продажів забезпечують не лише електромобілі, а й гібриди, зокрема моделі з можливістю підзарядки від мережі. Саме ця категорія стала одним із напрямів розширення китайських брендів у Європі.

Водночас ЄС посилює контроль за імпортом автомобілів із Китаю. Після запровадження додаткових мит на китайські електромобілі Євросоюз із 1 грудня має обмежити імпорт китайських гібридів. Також європейські політики розглядають стимули для автомобілів місцевого виробництва.

У відповідь китайські компанії розширюють виробництво безпосередньо в Європі. Chery готує запуск виробництва в Барселоні, а Leapmotor уже випускає позашляховик B10 на заводі Stellantis у Сарагосі (Іспанія).

BYD також веде ексклюзивні переговори щодо придбання заводу Ineos Automotive у французькому Гамбаху, неподалік кордону з Німеччиною. Цей майданчик може доповнити виробничі потужності компанії в Угорщині, де будівництво заводу наближається до завершення.