Китайський автовиробник BYD Co. веде ексклюзивні переговори щодо придбання заводу компанії Ineos Automotive Ltd. у французькому місті Амбах поблизу східного кордону з Німеччиною. У BYD заявили, що прагнуть налагодити на цьому підприємстві випуск автомобілів, орієнтованих на європейських водіїв, тоді як сама Ineos у середньостроковій перспективі продовжить збирати там свої позашляховики.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Майданчик в Амбаху, який раніше належав бренду Smart, є єдиним заводом Ineos Automotive і випускає позашляховики Ineos Grenadier та Quartermaster.

Власник компанії, британський мільярдер і співвласник футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Джим Реткліфф вирішив перенести виробництво до США, які є найбільшим ринком збуту для бренду, щоб уникнути запроваджених Дональдом Трампом торговельних мит — компанія вже сформувала короткий список американських майданчиків із планом запустити там випуск машин у 2028 році.

Експансія BYD у Європі та судові обмеження

Для BYD угода у Франції є частиною активного наступу на європейський ринок на тлі цінової війни в автомобільному секторі Китаю — компанія вже запускає виробництво в Угорщині, представила цього року в Європі свій преміальний бренд Denza та планує відкривати нові заводи в регіоні.

За підсумками минулого місяця реєстрації автомобілів BYD та іншого китайського виробника Chery Automobile в Європі зросли більш ніж удвічі завдяки доступним електричним і гібридним моделям.

Водночас минулого тижня європейська експансія BYD зіткнулася з перешкодою після того, як суд у Нідерландах тимчасово заборонив продаж кросовера Ti7 на території Євросоюзу через надмірну схожість дизайну моделі з позашляховиком Defender від Jaguar Land Rover.

Сам Джим Реткліфф заснував Ineos Automotive саме після того, як Jaguar Land Rover припинила випуск класичного Defender, назвавши свою модель Grenadier на честь улюбленого лондонського пабу, однак автомобільний напрямок виявився витратним для бізнесмена через американські тарифи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський автогігант BYD планує відкрити чотири заводи в Європі. У довгостроковій перспективі автовиробник прагне закріпитися на європейському ринку та відповідати новим регуляторним вимогам блоку щодо локалізації виробництва.