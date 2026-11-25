Після ударів по критичній інфраструктурі обладнання водопостачання та водовідведення “Київводоканалу” працює з підвищеним навантаженням. Тому мешканців просять скоротити споживання води, а підприємства — за можливості обмежити її використання та відкласти водомісткі роботи.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

Там закликали споживачів користуватися водою ощадливо.

У "Київводоканалі" наголошують, що внаслідок інтенсивних російських атак на критичну інфраструктуру столиці комунальні системи міста продовжують працювати у надзвичайно складних умовах.

"Обладнання "Київводоканалу" зазнає значних навантажень, тому зараз особливо важливо забезпечити максимально стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення", - йдеться у повідомленні.

Також підприємство закликало промислові підприємства та інших великих споживачів води за можливості скоротити її використання у виробничих і технологічних процесах, а також відкласти роботи, що потребують значних обсягів водоспоживання.

"Зменшення водоспоживання допоможе знизити навантаження на обладнання та підтримати стабільну роботу міської інфраструктури", - підкреслюють в "Київводоканалі".

Нагадаємо, під час масованої атаки 20 листопада росіяни пошкодили об'єкти "Київводоканалу". За попередніми даними, загинули троє працівників підприємства, ще близько 15 людей отримали поранення. Після цього близько трьох діб у деяких районах столиці було відсутнє водопостачання.

Після цього уряд ухвалив рішення, щоб зменшити перебої з водопостачанням і каналізацією у великих містах після російських ударів. Місцева влада має підготувати графіки навантаження на мережі та схеми підвезення води.