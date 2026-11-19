У Києві запрацювала нова система відстеження громадського транспорту, яка дозволяє пасажирам бачити розташування автобусів, трамваїв і тролейбусів навіть під час повітряних тривог, коли супутникова навігація може працювати нестабільно. Інформація про рух транспорту в таких умовах оновлюється кожні три хвилини.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Новий функціонал впровадили у комунальному підприємстві "Київпастранс". Він використовує альтернативні джерела даних для визначення місцезнаходження транспорту в умовах нестабільної роботи стандартної супутникової навігації.

За словами виконувачки обов'язків генерального директора "Київпастрансу" Тетяни Тараско, отримані сигнали програмно обробляються та відображаються на карті міста з урахуванням маршруту, яким рухається транспорт.

Де відстежувати громадський транспорт Києва онлайн

До нової системи підключили весь рухомий склад "Київпастрансу", який працює на столичних маршрутах.

Пасажири можуть відстежувати його місцезнаходження у розділі Транспорт online на офіційному сайті підприємства.

Система охоплює автобуси, трамваї та тролейбуси. Вона також дозволяє диспетчерській службі безперервно контролювати роботу транспорту.

Наразі під час повітряних тривог інформація про розташування транспортних засобів оновлюється з інтервалом у три хвилини.

У "Київпастрансі" зазначають, що система вже пройшла тестування та працює в повноцінному режимі.

Надалі підприємство планує вдосконалити функціонал, щоб скоротити час між оновленнями інформації до однієї-двох хвилин.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні запропонували запровадити єдину систему GPS-моніторингу громадського транспорту. Вона має забезпечити доступ до інформації про рух транспортних засобів у реальному часі та покращити контроль за перевезеннями.