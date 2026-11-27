У Києві підготували мережу з понад 1 500 пунктів обігріву, які зможуть одночасно прийняти майже 194 тисячі людей. Частину з них визначили як опорні - ці локації призначені для тривалого перебування мешканців у разі надзвичайних ситуацій та тривалих відключень комунальних послуг.

Як пише Dilo, про це інформує мер столиці Віталій Кличко.

Загалом у столиці облаштували 101 опорний пункт обігріву. Вони мають забезпечити базові потреби людей у разі відсутності електроенергії, опалення або водопостачання.

Зокрема, опорні пункти обладнали генераторами та системами автономного опалення. Також там передбачили доступ до інтернету, запаси питної води й продуктів харчування.

Окрему увагу приділили доступності таких локацій: в опорних пунктах створили умови для перебування маломобільних груп населення.

За наявними даними, 101 опорний пункт зможе одночасно прийняти понад 41 тисячу осіб.

Таким чином, загальна місткість усієї мережі пунктів обігріву в Києві становить майже 194 тисячі людей, з яких понад 41 тисячу можуть розмістити саме в опорних локаціях.

Як повідомлялося раніше, будівництво захисних споруд для енергооб'єктів Київської області затрималося через нестачу фінансування, несвоєчасну передачу будівельних майданчиків, мобілізацію працівників і регулярні повітряні тривоги. Вартість проєктів за висновками державної експертизи становила майже 2,4 млрд грн, тоді як фактично на роботи спрямували значно менше коштів.