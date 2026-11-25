“Укрзалізниця” запускає новий швидкісний поїзд Інтерсіті №777/778 між Києвом і Львовом. Він долатиме маршрут за 5 годин 58 хвилин без проміжних зупинок. Перший рейс запланований на 4 грудня, квитки вже надійшли у продаж.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

Розклад поїзда Київ - Львів

Новий маршрут передбачає щоденне сполучення між містами у ранковому та вечірньому напрямках:

зі Львова поїзд вирушатиме о 6:18 і прибуватиме до Києва о 12:30;

з Києва відправлятиметься о 17:00, а до Львова прибуватиме о 22:58.

Завдяки відсутності проміжних зупинок час у дорозі між містами становитиме 5 годин 58 хвилин.

Перший рейс Інтерсіті №777/778 запланований на 4 грудня. Квитки вже доступні для придбання.

Що відомо про вагони нового поїзда

В "Укрзалізниці" також звернули увагу на оновлену схему поїзда в мобільному застосунку. Щоб побачити її, пасажирам потрібно оновити застосунок.

Крім того, дорожчий перший клас у новому поїзді отримав назву "Комфорт". У компанії закликають пасажирів випробувати новий формат подорожі.

Нагадаємо, заповненість пасажирських поїздів “Укрзалізниці” опустилася нижче 60% проти очікуваних компанією близько 70%. Частина пасажирів через повітряні загрози та можливі евакуації під час поїздок обирає автобуси й автомобілі, що скорочує доходи залізниці.