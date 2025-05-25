У щорічному Рейтингу прозорості міст 2024 року Київ посів 26 місце серед 100 муніципалітетів, отримавши 51,5 бала зі 100 можливих. Столиця опинилася між значно меншими за населенням містами — Славутою та Рівним. Київ так і не зміг увійти до п’ятірки лідерів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження Тransparentcities.

У 2017 році рівень прозорості столиці становив 51,5%, у 2020-му він зріс до 68,2%, однак з 2021-го спостерігається тенденція до зниження. З початком повномасштабної війни цей показник стабілізувався трохи вище за 51%.

У 2024 році експерти проаналізували 70 індикаторів прозорості, з яких 22 були обов’язковими за законом, 17 поєднували законодавчі вимоги з найкращими практиками, а ще 31 перевіряв застосування саме таких практик.

Найкраще Київ виконав змішані критерії (67,3%), натомість законодавчі — найгірше (38,6%). Цьогоріч половина індикаторів була новими, і за ними столиця показала трохи кращий результат, ніж за сталими критеріями.Київ посів 26 місце в Рейтингу прозорості міст-2024

Бюджет, закупівлі та електронні сервіси

Київ досяг найкращих результатів у сфері бюджету і закупівель, де розділив третє місце з Миколаєвом і Чернівцями. Зокрема, столиця:

публікувала детальну інформацію про розпорядників бюджетних коштів;

регулярно оновлювала бюджетні звіти;

підтримувала спеціальний сайт для інвесторів;

забезпечила достатній рівень конкуренції в закупівлях; мала активний орган внутрішнього контролю та аудиту.

У сфері взаємодії з громадськістю Київ увійшов до топ-20 завдяки активному використанню електронних сервісів, онлайн-опитуванням, звітності щодо звернень громадян і створенню платформ на основі відкритих даних.

Особливою перевагою став мобільний застосунок "Київ Цифровий", який забезпечує доступ до муніципальних послуг, зокрема в умовах війни.

Комунальне майно, земельні ресурси та послуги громадянам — слабкі місця столиці

Найгірший результат Київ показав у сфері управління комунальним майном і землею. Лише 3 з 9 критеріїв були виконані. Зокрема, не публікувалися передбачені законом відкриті дані щодо титульних списків капремонтів та благоустрою; переліку земельних ділянок для передачі у власність та списків об'єктів рухомого майна та майна, що підлягає або не підлягає приватизації.

Також у сфері надання послуг громадянам Київ отримав 16,7% — значно нижче за середній по країні показник (23,4%). Лише у квітні 2025 року було запроваджено онлайн-запис до першого класу, а система електронної реєстрації на квартирний облік досі відсутня.

Чому постраждала прозорість

Аналітики також звернули увагу на низку системних проблем, які зменшують прозорість влади Києва:

Розпорядження міського голови публікуються лише у форматі сканкопій без можливості пошуку по тексту;

Відсутня узгоджена система нумерації у порядках денних та протоколах сесій Київради, що ускладнює контроль рішень;

Районні адміністрації не публікують протоколи засідань житлових комісій, що обговорюють питання надання житла;

Лише одна РДА частково оприлюднює дані щодо квартирного обліку, а інформація про доступність будівель з’явилась лише у квітні 2025 року.

Також додамо, що 2024 року Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів, обійшовши такі міста як Париж, Рим, Відень та Токіо.