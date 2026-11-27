Київська міська рада продовжила на 2027 рік дію пільгової орендної ставки для бізнесу, який користується комунальним майном. Також місто запровадило додаткові механізми підтримки ветеранів-підприємців і компаній, чиї приміщення постраждали внаслідок російських обстрілів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Які пільги на оренду діятимуть у Києві

Згідно з ухваленим рішенням, для орендарів комунального майна збережуть пільгову ставку в розмірі 50% від стандартної орендної плати.

Для інших категорій підприємців передбачили додаткові умови:

Ветеранський бізнес: орендна плата становитиме 30% від суми, визначеної договором. Пільга діятиме протягом воєнного стану та ще 12 місяців після його завершення.

Пошкоджене комунальне майно: залежно від ступеня руйнувань орендарів можуть повністю звільнити від платежів або встановити ставку на рівні 1% чи 50%. Пільгові умови надаватимуть на строк до 12 місяців із можливістю продовження.

Підприємства, які втратили склади: для них передбачили спрощену процедуру отримання комунальних приміщень в оренду без аукціону.

Окремо спрощений механізм передачі майна поширюватиметься на розміщення центрів обробки даних, інформаційно-комунікаційних систем і відновлювальних резервів І категорії впливу.

Які умови для ветеранського бізнесу

Окремий блок змін стосується підприємців-ветеранів. Для них встановили ставку оренди на рівні 30% від суми, передбаченої договором. Фактично це означає знижку 70% на користування комунальним майном.

Пільга діятиме протягом воєнного стану та 12 місяців після його припинення або скасування.

У міськраді пояснюють, що такий механізм має полегшити ветеранам започаткування власної справи, розвиток підприємництва та повернення до цивільного життя.

Підтримка бізнесу, який постраждав від обстрілів

Ще один напрям змін - перегляд орендних платежів за пошкоджені об'єкти комунальної власності.

Розмір плати залежатиме від ступеня пошкодження приміщення. У разі неможливості його використання за призначенням орендар може отримати повне звільнення від орендної плати. Для інших випадків передбачені ставки у розмірі 1% або 50%.

Такі умови встановлюватимуть на строк до року з можливістю продовження.

Нагадаємо, посилення ракетних атак на логістичну інфраструктуру столиці спричинило безпрецедентний дефіцит складських приміщень. За січень-серпень 2026 року обсяг конкурентної пропозиції складів у Київському регіоні скоротився на 34% — до 1,05 млн кв. м.