Із 1 грудня 2026 року "Київстар" оновить правила користування вхідними дзвінками для абонентів тарифів LOVE UA Світло та LOVE UA Світло 2024. Зміни стосуватимуться користувачів, які не сплатили чергову абонентську плату, однак умови для двох тарифів відрізнятимуться. Зокрема, частина абонентів матиме ліміт у 500 хвилин на вхідні виклики.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

Зміни передбачені для абонентів, у яких не відбулося списання абонентської плати за черговий пакет послуг.

Скільки вхідних хвилин отримають абоненти

Для користувачів тарифу LOVE UA Світло 2024, які оплатили пакет послуг, передбачено до 500 хвилин на вхідні дзвінки. Цей обсяг діятиме спільно на території України та в країнах, де доступна послуга "Роумінг як вдома".

Після використання всіх 500 хвилин можливість приймати вхідні виклики буде обмежена до моменту списання наступної абонентської плати. Щойно оплата за пакет послуг пройде, абоненти знову отримають безлімітні вхідні дзвінки.

Водночас вичерпання ліміту хвилин за кордоном не впливатиме на доступність послуги "Київстар Довідка в роумінгу" - нею можна буде користуватися й надалі.

Що зміниться для абонентів

Для користувачів тарифу LOVE UA Світло передбачені інші умови. У країнах дії послуги "Роумінг як вдома" вони зможуть приймати вхідні дзвінки без обмежень навіть у разі, якщо чергова абонентська плата не була списана.

Таким чином, для цього тарифу умови приймання вхідних викликів за кордоном залишаться такими самими, як і в Україні.

Чому "Київстар" оновлює умови роумінгу

У компанії пояснюють, що зміни впроваджують відповідно до європейських вимог щодо надання мобільних послуг у межах концепції "Роумінг як вдома".

Мета оновлення - зробити умови користування вхідними дзвінками за кордоном більш наближеними до тих, що діють в Україні.

Якщо нові умови тарифу не відповідатимуть потребам абонента, він може перейти на інший тариф із чинної лінійки оператора або достроково розірвати договір відповідно до законодавства.

Що відомо про "Київстар"

"Київстар" - один із найбільших операторів електронних комунікацій в Україні, який надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку, мобільного інтернету й передачі даних. Компанія також розвиває цифрові сервіси та рішення для приватних і корпоративних клієнтів.

Оператор обслуговує мільйони абонентів по всій Україні та пропонує тарифні плани для різних категорій користувачів, зокрема з можливістю користування мобільним зв'язком за кордоном у межах послуги "Роумінг як вдома".

Раніше повідомлялось, що мобільний оператор "Київстар" підвищує вартість тарифів для частини абонентів з 8 жовтня 2026 року. В компанії пояснюють це рішення збільшенням витрат на підтримку та відновлення мереж.