Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), оштрафувала оператора “Київстар” на 17 000 грн за підключення абоненту платного пакета “Гігабіт” без його згоди. Компанію також зобов’язали компенсувати кошти, списані за цю послугу.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба НКЕК.

Підставою для перевірки стала скарга користувача. За його словами, оператор підключив додатковий пакет "Гігабіт" у межах тарифного плану "Шанс", хоча абонент його не замовляв.

Які порушення виявила НКЕК

Регулятор провів позапланову перевірку діяльності оператора та встановив порушення законодавства.

Зокрема, дії "Київстару" не відповідали частині 2 статті 104 Закону України "Про електронні комунікації" та підпункту 5 пункту 72 Правил надання й отримання електронних комунікаційних послуг.

Ці норми забороняють операторам підключати додаткові платні послуги без чітко висловленої згоди абонента.

Скільки грошей повернув оператор

За результатами розгляду скарги "Київстар" повернув користувачу 560 грн. Саме стільки було списано за користування пакетом "Гігабіт".

Окремо НКЕК рішенням від 4 листопада 2026 року №517 наклала на оператора штраф у розмірі 17 000 грн.

У регуляторі повідомили, що компанія вже виконала рішення: повернула кошти абоненту та перерахувала суму штрафу до державного бюджету.

Раніше повідомлялось, що український мобільний оператор “Київстар” оскаржить у суді рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу в розмірі 17,5 млн грн. У компанії заявили, що не погоджуються з висновками регулятора щодо рекламного твердження.