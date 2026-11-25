З 1 грудня 2026 року “Київстар ТБ” підвищить вартість чотирьох пакетів підписки . Нові тарифи застосовуватимуть як для чинних, так і для нових користувачів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

Підвищення торкнеться пакетів Преміум HD, Дорослий, Кіно Ультра та Плюс. Після перегляду тарифів щомісячна абонплата становитиме.

"Преміум HD" - 299 грн замість попередньої вартості;

"Дорослий" - 99 грн;

"Кіно Ультра" - 99 грн;

"Плюс" - 99 грн.

Оновлені ціни діятимуть як для чинних абонентів, так і для нових користувачів платформи.

Чому "Київстар ТБ" підвищує ціни

У компанії пояснюють перегляд тарифів зростанням витрат на придбання контенту та розвиток платформи. Там зазначають, що протягом останніх п'яти років вартість пакетів залишалася незмінною.

За цей час Київстар ТБ розширив бібліотеку фільмів, серіалів і мультфільмів, збільшив кількість телеканалів та ексклюзивного контенту. Також платформа розвиває власні продукти, спрямовані на підтримку українського кінематографа.

У компанії наголошують, що перегляд абонплати має забезпечити подальше оновлення контентної бібліотеки, підтримку якості сервісу та виробництво ексклюзивних проєктів.

Як перевірити нову вартість підписки

Актуальну ціну свого пакета користувачі можуть переглянути на офіційному сайті Київстар ТБ, у мобільному застосунку платформи або в особистому кабінеті "Мій Київстар".

Якщо нові умови підписки не влаштовують абонента, він може перейти на інший доступний пакет або достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.

Що відомо про "Київстар"

"Київстар" - один із найбільших операторів електронних комунікацій в Україні, який надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку, мобільного інтернету й передачі даних. Компанія також розвиває цифрові сервіси та рішення для приватних і корпоративних клієнтів.

Оператор обслуговує мільйони абонентів по всій Україні та пропонує тарифні плани для різних категорій користувачів, зокрема з можливістю користування мобільним зв'язком за кордоном у межах послуги "Роумінг як вдома".

Раніше повідомлялось, що мобільний оператор "Київстар" підвищує вартість тарифів для частини абонентів з 8 жовтня 2026 року. В компанії пояснюють це рішення збільшенням витрат на підтримку та відновлення мереж.