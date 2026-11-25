“Укрзалізниця” виставила на аукціони понад 1,15 тис. кв. м комерційних площ на вокзалах Івано-Франківська, Ужгорода, Львова та Вінниці. Приміщення пропонують для облаштування книгарні, магазинів і закладів харчування. Аукціони заплановані на 3 грудня на платформі Prozorro.Продажі.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

У межах нової пропозиції на аукціони виставили такі об’єкти:

Івано-Франківськ: приміщення площею 205,3 кв. м під книгарню зі стартовою орендною платою 12,644 тис. грн на місяць. Ще одне приміщення площею 12,9 кв. м призначене для магазину продовольчих товарів без підакцизної продукції. Стартова ціна оренди — 2,829 тис. грн на місяць.

Ужгород: площа 482,4 кв. м під заклад харчування з можливістю продажу підакцизних товарів. Стартова орендна плата становить 211,503 тис. грн на місяць.

Вінниця: приміщення площею 434,6 кв. м для закладу харчування з можливістю продажу підакцизних товарів. Стартова орендна плата — 180,932 тис. грн на місяць.

Львів: кіоск площею 12,8 кв. м на першому пероні для продажу непродовольчих товарів. Стартова орендна плата становить 26,636 тис. грн на місяць.

Усі торги заплановані на 3 грудня на електронному майданчику Prozorro.Продажі.

Навіщо "Укрзалізниця" здає площі на вокзалах

Залучення орендарів є частиною програми підвищення ефективності Укрзалізниці. Компанія розраховує отримувати додаткові доходи від використання комерційних площ, а також розширювати перелік послуг для пасажирів.

Зокрема, на вокзалах планують розвивати торговельні та сервісні об’єкти — від книгарень і продуктових магазинів до закладів харчування.

Укрзалізниця запрошує підприємців долучатися до аукціонів і пропонувати власні концепції комерційних сервісів для залізничних вокзалів.

Нагадаємо, щомісяця з АТ "Укрзалізниця" звільняється близько 1,5 тис. працівників, а кількість відкритих вакансій у компанії вже перевищила 49 тис. Головними причинами відтоку кадрів є неконкурентний рівень зарплат та складні умови праці.