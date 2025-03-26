Книги та мистецтво: 28 березня у ТРЦ Gulliver стартує масштабний фестиваль

З 28 березня по 6 квітня 2025 року ТРЦ Gulliver стане центром культури та інновацій, приймаючи “Книги та мистецтво фест” – масштабний захід, що об’єднає поціновувачів літератури, мистецтва та сучасних технологій. Протягом десяти днів відвідувачі матимуть змогу відвідати зустрічі з письменниками, художниками, інтелектуалами, побачити унікальні мистецькі експозиції, взяти участь у дискусіях та презентаціях і познайомитися з новими тенденціями у світі творчості. Організатори заходу: Bod.com.ua та бізнес-клуб Дмитра Верховського.

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У рамках фестивалю на різних поверхах ТРЦ Gulliver будуть представлені книжкові стенди понад 30 провідних українських видавництв, серед яких "Фоліо", "Книголав", BookChef та багато інших. А 8-й поверх перетвориться на справжній арт-простір, де проходитимуть виставки, творчі зустрічі та презентації.

Фестиваль урочисто відкриється 28 березня о 18:30 у центральному атріумі ТРЦ Gulliver. Церемонія розпочнеться із презентації фотопроєкту "Спорт читає" за сприяння "Центру підтримки спортсменів", який покаже, що література є важливою частиною життя навіть для тих, чия кар’єра пов’язана зі спортом. У відкритті візьмуть участь олімпійські чемпіони та призери, а модераторкою заходу стане українська телеведуча та журналістка, ведуча 1+1 Марафон і ТСН, авторка YouTube-каналу "Марічка" – Марічка Падалко.

Після офіційного відкриття відбудеться панельна дискусія, у якій візьмуть участь відомі українські атлети, зокрема Євгеній Богодайко, Олег Верняєв, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ганна Різатдінова, а також телеведуча та журналістка Дар’я Савіна. До них доєднається фотограф виставки, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ Олег Пальчик, який розповість про свій досвід поєднання мистецтва та спорту.

Програма фестивалю насичена подіями, які будуть цікаві всім, хто цікавиться літературою та мистецтвом: міжнародний конкурс ілюстраторів дитячих книжок імені Радна Сахалтуєва, творчий вечір актора театру "Чорний квадрат" Олексія Курилка, музичний виступ віртуоза Серго Чантурія, а також презентація книги про гурт BTS для шанувальників корейської культури.

"Книги та мистецтво фест" стане унікальним простором натхнення, творчості та відкриттів. Вхід на всі заходи вільний, а з детальною програмою можна ознайомитися за посиланням.

Запрошуємо всіх долучитися до свята культури, літератури та інновацій у ТРЦ Gulliver з 28 березня по 6 квітня 2025 року.