Коли функціональність зустрічається зі стилем — комплексні рішення з вбудованою технікою Haier

Кожна людина має своє бачення ідеальної кухні, але для кожного з нас точно особливо важливі комфорт, економія часу та інноваційні технології, що спрощують побут. Вбудована техніка Haier — це можливість створити ідеальний простір для приготування їжі без зайвих зусиль. Особливість духових шаф, варильних поверхонь, витяжок, посудомийних машин та мікрохвильових печей цієї лінійки у тому, що їх можна встановити, не витрачаючи багато часу та сил, а ще пристроями можна керувати завдяки мобільному застосунку hOn.

Вбудовані духові шафи: досконалість у випіканні

Вбудовані духовки Haier — це гармонія безпеки, естетики, технологічності та комфорту у використанні. Її переваги:

три типи очищення: піролітичне, каталітичне та гідролітичне;

LED-підсвічування та вбудований термощуп;

внутрішнє покриття з гладкої емалі, яку зручно очищати;

безпечна конструкція з подвійним склом дверцят та механізмом плавного закриття;

подвійний гриль для рівномірного приготування;

Ви також можете керувати духовою шафою через мобільний застосунок hOn та відкрити доступ до розширених функцій.

Варильні поверхні Haier: готуйте, як шеф

Інноваційна вбудована техніка Haier не лише зберігає простір і гармонійно вписується в інтер’єр, а й втілює інновації. У модельному ряді представлені газові та індукційні варильні поверхні,.

Індукційна поверхня Haier Series 4 — бездоганні результати з будь-якими стравами

Вбудовані моделі мають широкі можливості штучного інтелекту для підбору оптимальних налаштувань, щоб ви могли готувати ще краще та смачніше. Також вони мають такі особливості:

максимальна потужність 7.4 кВт за одночасного використовування усіх зон нагріву;

функції блокування та автоматичного вимкнення;

безшовна інтеграція зі стільницею;

технологія VaryCook для зміни температури одним рухом посуду;

функція "Міст" для об’єднання двох конфорок в одну велику;

Wi-Fi-синхронізація з витяжками Haier.

Встановити індукційну поверхню врівень зі стільницею теж просто завдяки 90-градусному зрізу девайсу.

Gas On Glass Series 4 — нові можливості газової варильної поверхні

Газові пристрої від Haier поєднують класичні рішення і сучасний функціонал. Вони мають такі особливості:

чавунні решітки підвищеної міцності;

газ-контроль для безпеки;

конфорки різного розміру (включно з XXL-конфоркою).

Витяжки I-Link та ID-Link: тиха та ефективна робота

Витяжки Haier забезпечують якісну вентиляцію без зайвого шуму та гармонійно доповнюють інтер’єр. Їх особливості:

керування через застосунок hOn;

синхронізація з варильними поверхнями Haier;

потужний, але тихий мотор;

легке очищення завдяки знімним жировим фільтрам;

вугільний фільтр для бездоганної фільтрації повітря.

Посудомийні машини Haier: чистота без зайвих зусиль

Окрім стильного дизайну, вбудовані посудомийні машини Haier пропонують:

інверторний двигун для потужної, але тихої роботи;

додатковий розприскувач Powerwash з шістьома потоками води;

функцію Crystal Protect для дбайливого миття скла;

автоматичне відкривання дверцят для природного сушіння;

світловий індикатор, який показує статус роботи;

різні розміри від 45 до 60 см з можливістю завантаження 11–16 комплектів посуду.

Вбудовані мікрохвильові печі Haier: технології вашого комфорту

Стильний дизайн та сучасний функціонал роблять ці пристрої незамінними у кухонному просторі. Головні переваги:

рівномірний розподіл мікрохвиль без холодних зон;

наявність гриля для утворення хрусткої скоринки;

широкий вибір автоматичних програм;

висока продуктивність при зниженому енергоспоживанні.

Haier поєднує інновації та комфорт, допомагаючи створити кухню, яка відповідає вашим вимогам. Дізнайтеся більше про вбудовану техніку бренду у популярних ритейлерів.