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Коли функціональність зустрічається зі стилем — комплексні рішення з вбудованою технікою Haier
Кожна людина має своє бачення ідеальної кухні, але для кожного з нас точно особливо важливі комфорт, економія часу та інноваційні технології, що спрощують побут. Вбудована техніка Haier — це можливість створити ідеальний простір для приготування їжі без зайвих зусиль. Особливість духових шаф, варильних поверхонь, витяжок, посудомийних машин та мікрохвильових печей цієї лінійки у тому, що їх можна встановити, не витрачаючи багато часу та сил, а ще пристроями можна керувати завдяки мобільному застосунку hOn.
Вбудовані духові шафи: досконалість у випіканні
Вбудовані духовки Haier — це гармонія безпеки, естетики, технологічності та комфорту у використанні. Її переваги:
- три типи очищення: піролітичне, каталітичне та гідролітичне;
- LED-підсвічування та вбудований термощуп;
- внутрішнє покриття з гладкої емалі, яку зручно очищати;
- безпечна конструкція з подвійним склом дверцят та механізмом плавного закриття;
- подвійний гриль для рівномірного приготування;
Ви також можете керувати духовою шафою через мобільний застосунок hOn та відкрити доступ до розширених функцій.
Варильні поверхні Haier: готуйте, як шеф
Інноваційна вбудована техніка Haier не лише зберігає простір і гармонійно вписується в інтер’єр, а й втілює інновації. У модельному ряді представлені газові та індукційні варильні поверхні,.
Індукційна поверхня Haier Series 4 — бездоганні результати з будь-якими стравами
Вбудовані моделі мають широкі можливості штучного інтелекту для підбору оптимальних налаштувань, щоб ви могли готувати ще краще та смачніше. Також вони мають такі особливості:
- максимальна потужність 7.4 кВт за одночасного використовування усіх зон нагріву;
- функції блокування та автоматичного вимкнення;
- безшовна інтеграція зі стільницею;
- технологія VaryCook для зміни температури одним рухом посуду;
- функція "Міст" для об’єднання двох конфорок в одну велику;
- Wi-Fi-синхронізація з витяжками Haier.
Встановити індукційну поверхню врівень зі стільницею теж просто завдяки 90-градусному зрізу девайсу.
Gas On Glass Series 4 — нові можливості газової варильної поверхні
Газові пристрої від Haier поєднують класичні рішення і сучасний функціонал. Вони мають такі особливості:
- чавунні решітки підвищеної міцності;
- газ-контроль для безпеки;
- конфорки різного розміру (включно з XXL-конфоркою).
Витяжки I-Link та ID-Link: тиха та ефективна робота
Витяжки Haier забезпечують якісну вентиляцію без зайвого шуму та гармонійно доповнюють інтер’єр. Їх особливості:
- керування через застосунок hOn;
- синхронізація з варильними поверхнями Haier;
- потужний, але тихий мотор;
- легке очищення завдяки знімним жировим фільтрам;
- вугільний фільтр для бездоганної фільтрації повітря.
Посудомийні машини Haier: чистота без зайвих зусиль
Окрім стильного дизайну, вбудовані посудомийні машини Haier пропонують:
- інверторний двигун для потужної, але тихої роботи;
- додатковий розприскувач Powerwash з шістьома потоками води;
- функцію Crystal Protect для дбайливого миття скла;
- автоматичне відкривання дверцят для природного сушіння;
- світловий індикатор, який показує статус роботи;
- різні розміри від 45 до 60 см з можливістю завантаження 11–16 комплектів посуду.
Вбудовані мікрохвильові печі Haier: технології вашого комфорту
Стильний дизайн та сучасний функціонал роблять ці пристрої незамінними у кухонному просторі. Головні переваги:
- рівномірний розподіл мікрохвиль без холодних зон;
- наявність гриля для утворення хрусткої скоринки;
- широкий вибір автоматичних програм;
- висока продуктивність при зниженому енергоспоживанні.
Haier поєднує інновації та комфорт, допомагаючи створити кухню, яка відповідає вашим вимогам. Дізнайтеся більше про вбудовану техніку бренду у популярних ритейлерів.