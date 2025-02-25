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Коли функціональність зустрічається зі стилем — комплексні рішення з вбудованою технікою Haier

Коли функціональність зустрічається зі стилем — комплексні рішення з вбудованою технікою Haier

Кожна людина має своє бачення ідеальної кухні, але для кожного з нас точно особливо важливі комфорт, економія часу та інноваційні технології, що спрощують побут. Вбудована техніка Haier — це можливість створити ідеальний простір для приготування їжі без зайвих зусиль. Особливість духових шаф, варильних поверхонь, витяжок, посудомийних машин та мікрохвильових печей цієї лінійки у тому, що їх можна встановити, не витрачаючи багато часу та сил, а ще пристроями можна керувати завдяки мобільному застосунку hOn.

Вбудовані духові шафи: досконалість у випіканні

Вбудовані духовки Haier — це гармонія безпеки, естетики, технологічності та комфорту у використанні. Її переваги:

  • три типи очищення: піролітичне, каталітичне та гідролітичне;
  • LED-підсвічування та вбудований термощуп;
  • внутрішнє покриття з гладкої емалі, яку зручно очищати;
  • безпечна конструкція з подвійним склом дверцят та механізмом плавного закриття;
  • подвійний гриль для рівномірного приготування;
Фото 2 — Коли функціональність зустрічається зі стилем — комплексні рішення з вбудованою технікою Haier

Ви також можете керувати духовою шафою через мобільний застосунок hOn та відкрити доступ до розширених функцій.

Варильні поверхні Haier: готуйте, як шеф

Інноваційна вбудована техніка Haier не лише зберігає простір і гармонійно вписується в інтер’єр, а й втілює інновації. У модельному ряді представлені газові та індукційні варильні поверхні,.

Індукційна поверхня Haier Series 4 — бездоганні результати з будь-якими стравами

Вбудовані моделі мають широкі можливості штучного інтелекту для підбору оптимальних налаштувань, щоб ви могли готувати ще краще та смачніше. Також вони мають такі особливості:

  • максимальна потужність 7.4 кВт за одночасного використовування усіх зон нагріву;
  • функції блокування та автоматичного вимкнення;
  • безшовна інтеграція зі стільницею;
  • технологія VaryCook для зміни температури одним рухом посуду;
  • функція "Міст" для об’єднання двох конфорок в одну велику;
  • Wi-Fi-синхронізація з витяжками Haier.

Встановити індукційну поверхню врівень зі стільницею теж просто завдяки 90-градусному зрізу девайсу.

Gas On Glass Series 4 — нові можливості газової варильної поверхні

Газові пристрої від Haier поєднують класичні рішення і сучасний функціонал. Вони мають такі особливості:

  • чавунні решітки підвищеної міцності;
  • газ-контроль для безпеки;
  • конфорки різного розміру (включно з XXL-конфоркою).
Фото 3 — Коли функціональність зустрічається зі стилем — комплексні рішення з вбудованою технікою Haier

Витяжки I-Link та ID-Link: тиха та ефективна робота

Витяжки Haier забезпечують якісну вентиляцію без зайвого шуму та гармонійно доповнюють інтер’єр. Їх особливості:

  • керування через застосунок hOn;
  • синхронізація з варильними поверхнями Haier;
  • потужний, але тихий мотор;
  • легке очищення завдяки знімним жировим фільтрам;
  • вугільний фільтр для бездоганної фільтрації повітря.

Посудомийні машини Haier: чистота без зайвих зусиль

Окрім стильного дизайну, вбудовані посудомийні машини Haier пропонують:

  • інверторний двигун для потужної, але тихої роботи;
  • додатковий розприскувач Powerwash з шістьома потоками води;
  • функцію Crystal Protect для дбайливого миття скла;
  • автоматичне відкривання дверцят для природного сушіння;
  • світловий індикатор, який показує статус роботи;
  • різні розміри від 45 до 60 см з можливістю завантаження 11–16 комплектів посуду.
Фото 4 — Коли функціональність зустрічається зі стилем — комплексні рішення з вбудованою технікою Haier

Вбудовані мікрохвильові печі Haier: технології вашого комфорту

Стильний дизайн та сучасний функціонал роблять ці пристрої незамінними у кухонному просторі. Головні переваги:

  • рівномірний розподіл мікрохвиль без холодних зон;
  • наявність гриля для утворення хрусткої скоринки;
  • широкий вибір автоматичних програм;
  • висока продуктивність при зниженому енергоспоживанні.
Фото 5 — Коли функціональність зустрічається зі стилем — комплексні рішення з вбудованою технікою Haier

Haier поєднує інновації та комфорт, допомагаючи створити кухню, яка відповідає вашим вимогам. Дізнайтеся більше про вбудовану техніку бренду у популярних ритейлерів.