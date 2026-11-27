У Києві планують завершити будівництво основних конструкцій станцій метро “Мостицька” та “Варшавська” на Виноградарі у 2027 році. Наразі на будівельних майданчиках тривають роботи з перенесення інженерних мереж, облаштування водовідведення та відновлення дорожньої інфраструктури. Водночас повна реалізація проєкту передбачає три черги й розрахована до 2035 року.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Наразі роботи на будівельних майданчиках тривають. Один із пріоритетних напрямів - ділянка проспекту Європейського Союзу, де завершують перенесення інженерних комунікацій.

Зокрема, йдеться про водопровідні та теплові мережі, газопроводи, кабельні лінії й мережі зв'язку. Також на цій ділянці облаштовують дощову каналізацію та системи водовідведення.

На відрізках, де перенесення комунікацій уже завершили, відновлюють проїжджу частину та тротуари. Роботи виконують у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити рух транспорту проспектом Європейського Союзу.

Коли завершать будівництво метро на Виноградар

Проєкт будівництва метро на Виноградар передбачає три черги реалізації:

Перша черга - спорудження станцій "Мостицька" та "Варшавська".

Друга черга - будівництво ще однієї станції з відгалуженням.

Третя черга - спорудження станції метро та електродепо.

Усі три черги включені до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Києва. Саме тому зазначений у ньому кінцевий термін реалізації до 2035 року стосується всього проєкту, а не лише двох станцій, які будують зараз.

У столичній владі також зазначають, що під час планування та виконання робіт враховують безпекові й економічні обмеження, пов'язані з повномасштабною війною.

Таким чином, 2027 рік є орієнтиром для завершення основних конструкцій двох станцій першої черги, тоді як реалізація всього проєкту метро на Виноградар розрахована на довший період.

Раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що завершення будівельних робіт на майбутній станції метро з проєктною назвою "Мостицька" на зеленій гілці планують у 2026 році. За його словами, на той момент основні конструкції станції мають бути вже готові.