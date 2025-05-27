Колишній гуморист та дзюдоїст: Зеленський призначив нових голів райадміністрацій Києва

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нових голів районних державних адміністрацій Києва.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.uaз посиланням на сайт Офісу президента.

Згідно з розпорядженнями №73/2025-pп, №72/2025-рп, №71/2025-pп, №70/2025-pп, №69/2025-pп, №68/2025-pп, №67/2025-pп, №66/2025-pп, Зеленський призначив наступних голів РДА Києва:

Голосіївський район — Софія Дунаєвська

Дарницький район — Олександр Ковтунов

Деснянський район — Максим Бахматов

Дніпровський район — Андрій Паладій

Подільський район — Володимир Наконечний

Святошинський район — Георгій Зантарая

Солом’янський район — Сергій Мовенко

Шевченківський район — Олександр Сазанович

На своїх посадах залишаються: очільник Оболонського району Кирило Фесик та глава Печерського району Наталія Кондрашова.

Колишній гуморист та дзюдоїст

Максим Бахматов, якого призначили головою Деснянської районної державної адміністрації Києва, раніше був гумористом, учасником КВК і продюсером українського Comedy Club, де виступав під псевдонімом Ледокол Бахматов.

У 2016−2019 роках він був керівним партнером проєкту UNIT.City, а у 2019−2020 роках працював радником київського міського голови Віталія Кличка. Наразі Бахматов очолює громадську організацію Офіс Трансформації, яку сам заснував.

Георгій Зантарая, призначений головою Святошинської районної адміністрації Києва, — відомий український дзюдоїст грузинського походження, який зараз є депутатом Київради від партії "Слуга Народу".

Андрій Паладій до призначення головою Дніпровської районної державної адміністрації Києва був директором департаменту цифрового розвитку виявлення та розшуку активів Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Очікування киян зрозумілі: конкретні дії, не паперова активність. Кожен із призначених керівників розуміє рівень відповідальності. Райони потребують системної, щоденної роботи — не з кабінету, а в тісному контакті з людьми. Робота має бути відчутною для мешканців у найкоротші терміни", - прокоментував голова Київської МВА Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, на початку року в усіх районах Києва райдержадміністрації синхронно провели конкурси на виконавців послуг із управління багатоквартирними будинками. Наслідком цих конкурсів стало встановлення нових тарифів на управління житлом.

Тимур Ткаченко заперечив свою причетність до підвищення тарифів на управління багатоквартирними будинками у Києві та скасував розпорядження, що до цього призвело.

Конфлікт Ткаченко та Кличко: двовладдя в Києві

Раніше Ткаченко ініціював ретельну перевірку та скасування незаконних реєстраційних дій відносно земельних ділянок у Києві, які незаконно виділяються під будівництво за “сірими схемами”.

Також Ткаченко ініціював створення робочої групи, яка має контролювати управління столичним бюджетом.

Своєю чергою, міський голова Києва Віталій Кличко публічно звернувся до президента Володимира Зеленського, звинувативши новопризначеного начальника КМВА Тимура Ткаченка в порушенні закону та спробі узурпувати владу в столиці.

Сам же Ткаченко вбачає причину конфлікту в тому, що мерія не займається своїми прямими обов'язками.