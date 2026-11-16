Колишній топменеджер "Метінвесту" може увійти до наглядової ради "Центренерго"

Кабінет міністрів погодив кандидатуру заступника голови Фонду державного майна України Віталія Коваленка до складу наглядової ради ПАТ "Центренерго" як представника держави. Раніше він обіймав керівну посаду в гірничо-металургійному холдингу "Метінвест".

Про це інформує Dilo з посиланням на expro.

Згідно з документом, уряд погодив кандидатуру Коваленка для представлення інтересів держави у наглядовій раді енергогенеруючої компанії.

Що відомо про Коваленка

Віталій Коваленко з 28 квітня 2026 року обіймає посаду заступника голови Фонду державного майна України.

До переходу на державну службу він працював директором департаменту сталого розвитку та екологічного менеджменту холдингу "Метінвест", що входить до бізнес-групи Ріната Ахметова.

Загалом Коваленко має понад 20 років досвіду роботи в державному секторі та промисловому бізнесі. Зокрема, займався юридичним супроводом, стратегічним управлінням та інвестиційними проєктами.

Він здобув ступені бакалавра та магістра права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також ступінь магістра міжнародного фінансового права в Університеті Манчестера.

Крім того, навчався за програмою Executive MBA у швейцарській бізнес-школі IMD та проходив підготовку для директорів зі сталого розвитку в MIT Sloan.

Що відомо про оновлення наглядової ради "Центренерго"

Держава через Фонд державного майна володіє 78,289% статутного капіталу "Центренерго". Таким чином, вона є мажоритарним акціонером компанії та відіграє ключову роль у формуванні її органів управління.

Наглядова рада контролює роботу керівництва компанії, ухвалює рішення в межах своїх повноважень та представляє інтереси акціонерів.

Водночас погодження кандидатури урядом не є тотожним остаточному обранню до складу наглядової ради.

Нагадаємо, у червні 2026 року "Центренерго" затвердило новий склад дирекції. Оновлений керівний орган відповідає за операційну діяльність, фінансову стійкість та реалізацію стратегічних напрямів розвитку компанії.