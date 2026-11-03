Колишній власник відомої мережі супермаркетів купив за 41 млн грн будівлю біля вокзалу у Львові

"Укртранснафта" продала приміщення колишнього ресторану "Дружба" неподалік залізничного вокзалу у Львові. Переможцем торгів стало ТзОВ "Торгово-роздрібна компанія "Євротек"", що належить власнику колишньої відомої мережі супермаркетів "Арсен" Михайлу Весельському.

Як пише Dilo, про це повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що аукціон провели 28 жовтня, участь у ньому взяло шестеро учасників. Під час торгів вартість за лот зросла майже в 5 разів.

Найвищу ставку запропонувала компанія "Торгово-роздрібна компанія "Євротек"" – 41 млн грн, що лише на 1 грн більше від пропозиції іншого учасника торгів. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону.

Про будівлю

Нежитлове приміщення загальною площею розташоване на вул. Городоцькій, 118 у Львові. Будівлю виставили на аукціон 20 жовтня 2026 року через онлайн-майданчик "Prozorro.Продажі" зі стартовою ціною – 18,7 млн грн.

Об’єкт має загальну площу 1129,5 м² і розташований на земельній ділянці площею 0,18 га. Це двоповерхова цегляна будівля з підвалом і мезоніном. У ній облаштовано чотири окремі входи, а територію огороджено металевим парканом із в’їзними воротами та додатковим в’їздом і виїздом.

Цільове призначення земельної ділянки -будівництво й обслуговування інших будівель громадської забудови.

"Укртранснафта" використовувала приміщення як ресторан і бар із власною кухнею. Для відновлення повноцінної роботи об’єкта необхідний капітальний ремонт. Раніше у правому крилі будівлі працював ресторан "Депо", який належав до перших приватних ресторанів Львова.

Про переможця торгів

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "ТРК "Євротек" зареєстроване у 2010 році на Житомирщині. Власниками є Тетяна Весельська, якій належить 97,5% частки, та Михайло Весельський з часткою 2,47%. Кінцевим бенефіціаром є Тетяна Васельська. Також компанія входить до корпоративної групи "Євротек", яка належить Михайлу Весельському.

У березні 2026 року власник "Арсену" за 461,5 млн купив будівлю колишнього сортувального центру "Укрпошти" на залізничному вокзалі Львова. Компанія заплатила на аукціоні за приміщення 461,5 млн грн. На торгах компанія змагалася з фірмою власника АТБ Геннадія Буткевича, який відмовився купувати майно після перемоги на першому аукціоні через технічну помилку.

Нагадаємо,у травні 2026 року група компаній "Євротек" повідомила про закриття мереж супермаркетів "Арсен", Fresh, "Союз" і "Квартал". Тоді у компанії назвали закриття "плановим та стратегічним виходом із ринку". Мережа "Арсен" налічувала у Львові шість супермаркетів, ще по одному магазину працювали у Рівному та Івано-Франківську. У приміщеннях, де раніше працювали супермаркети "Арсен", відкрили нові магазини мереж супермаркетів "Сільпо" та Novus.



