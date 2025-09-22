Колишня очільниця Defence Builder стала директоркою португальського оборонного стартапу

Катерина Безсудна, яка на початку вересня пішла з посади CEO українського акселератора оборонних стартапів Defence Builder стала виконавчою директоркою українського відділу португальського стартапу Тekever, який виробляє дрони.

Як пише Delo.ua, про це Безсудна розповіла в інтерв’ю DOU.

"Тепер це офіційно. Я обіймаю посаду директорки Тekever Ukraine — це вирішальний крок для зміцнення співпраці між українськими захисниками та міжнародним виробником, який присутній в Україні з моменту повномасштабного вторгнення", — заявила Безсудна.

Вона додала, що в Тekever працюватиме над тим, щоб забезпечувати потреби Сил оборони засобами, які мають "реальний вплив на полі бою".

Португальський IT-стартап Тekever, що спеціалізується на розробці безпілотників для розвідки з використанням ШІ, нещодавно залучив близько $500 млн інвестицій, що підняло його оцінку вище $1 млрд. Дрони компанії AR3 та AR5 допомогли ЗСУ знищити російської техніки на мільярди доларів.

Безсудна також повідомила про розширення київського офісу, який був відкритий у квітні 2025 року та будівництво "потужного" центру досліджень і розробок (R&D) в Україні, який пов’язаний із центрами Тekever у Португалії, Франції та Великій Британії.

Наразі в український відділ шукають близько 10 інженерів та операційного менеджера.

Безсудна також працюватиме над прискоренням інтеграції інновацій українських стартапів у системи Тekever.

"Наступний етап — коли військові частини почнуть робити приватні військові компанії. Це вже потроху відбувається. Великі військові підрозділи адаптовують розробки й вже створюють внутрішні R&D, щоб закрити потреби в критичних технологіях. За цим я бачу майбутнє", — підсумувала Безсудна.

На початку вересня український акселератор оборонних стартапів Defence Builder повідомив про кадрові зміни: Катерина Безсудна покинула посаду генеральної директорки, але залишилася співзасновницею та продовжить підтримку ініціативи. Новою CEO призначено Ліне Ріндвіг.



