Ресторанний сервіс – це не лише якість страв, швидкість обслуговування чи атмосфера закладу. Це також можливість кожного гостя почуватися комфортно за столом і самостійно насолоджуватися їжею. Для людей із травмами верхніх кінцівок, протезуванням або порушеннями моторики навіть звичайна тарілка може стати перешкодою.

METRO Україна разом із Superhumans Center послідовно працюють над тим, щоб усувати такі бар'єри: після запуску адаптивного посуду компанії розробили практичні рекомендації для закладів, які допоможуть зробити його частиною доступного та уважного до потреб гостей сервісу.

Не лише створити продукт, а й змінити культуру обслуговування

Адаптивний посуд допомагає людям із порушеннями моторики, травмами верхніх кінцівок або протезуванням комфортніше та самостійніше споживати їжу. Проте навіть якщо ресторан має такі тарілки, цього недостатньо. Гість може просто не знати про їхню наявність або почуватися незручно, якщо персонал запропонує їх неналежним чином.

Саме тому METRO Україна спільно із Superhumans Center розробили практичні рекомендації для закладів громадського харчування. Вони охоплюють усі ключові етапи взаємодії з гостем: від інформування про наявність адаптивного посуду до його делікатного пропонування та відповідей на запитання.

Рекомендації створили на основі опитування пацієнтів Superhumans Center та консультацій із психологом центру. Такий підхід дозволив врахувати не лише функціональні потреби користувачів, а й психологічні аспекти взаємодії з персоналом закладів.

Одна з ключових порад – зробити інформацію про адаптивний посуд доступною ще до відвідування ресторану. Для цього її рекомендують розміщувати в меню, на сайті, у соціальних мережах та біля входу до закладу. Так гість може самостійно дізнатися про таку можливість і вирішити, чи хоче нею скористатися.

Персоналу рекомендують делікатно пропонувати звичайний або адаптивний посуд, не наполягати на виборі, не розпитувати про травми чи стан здоров'я без потреби та не привертати зайвої уваги до особливостей людини. Головний принцип – поважати самостійність і вибір кожного відвідувача.

Щоб спростити впровадження цих рекомендацій, METRO також підготувала готові візуальні матеріали, які заклади можуть завантажити та використовувати у власних комунікаціях. Таким чином, бізнес отримує не лише методичну підтримку, а й готові інструменти для інформування гостей.

"Ми прагнули створити не просто посуд, який полегшує прийом їжі, а рішення, що допомагає людям почуватися впевненіше поза домом. Для людини з порушенням моторики, травмою верхньої кінцівки або протезом похід до ресторану може супроводжуватися додатковим бар'єром – необхідністю долати труднощі під час звичайного прийому їжі в публічному просторі. Наше завдання – прибрати цю перешкоду, щоб людина могла зосередитися на спілкуванні, страві та самому досвіді відвідування закладу, а не на тому, як їй зручно їсти. Саме тому важливо не лише мати адаптивний посуд, а й правильно інтегрувати його в сервіс", – коментує Катерина Кірнесенко, маркетинг-директорка METRO Україна.

Адаптивний посуд: рішення, що повертає самостійність

У червні 2026 року METRO Україна спільно із Superhumans Center запустила продаж адаптивного посуду у своїх торговельних центрах. У лінійці представлені дві моделі – глибока та плоска тарілки. Перед запуском їх тестували за участю пацієнтів центру, щоб максимально врахувати реальні потреби майбутніх користувачів.

Кожна деталь конструкції має практичне призначення: спеціальна форма дає змогу комфортніше користуватися тарілкою однією рукою або протезом, вбудовані стопери допомагають фіксувати їжу, особлива геометрія бортиків полегшує її набирання, а прогумоване дно забезпечує стійкість посуду на поверхні.

Такі конструктивні рішення допомагають людям із порушеннями моторики або травмами верхніх кінцівок самостійніше приймати їжу. Йдеться не лише про зручність, а й про можливість без зайвих труднощів відвідувати ресторани, кафе та інші громадські простори, проводити час із близькими й не відмовлятися від звичних соціальних активностей.

Адаптивний посуд Адаптивний посуд Адаптивний посуд Адаптивний посуд Адаптивний посуд Адаптивний посуд

Відповідальний бізнес створює зміни разом із суспільством

Розробка адаптивного посуду та рекомендацій для HoReCa стала продовженням співпраці METRO Україна та Superhumans Center у межах соціальної ініціативи "Люди з можливостями", яка триває з 2023 року.

Для METRO розвиток безбар'єрності – це не окремий продукт чи разова соціальна активність, а послідовна робота над тим, щоб товари, послуги та простори були доступнішими для різних людей. Компанія не лише створює рішення, які відповідають конкретним потребам, а й залучає до змін партнерів і бізнес-спільноту.

Нові рекомендації для HoReCa – ще один крок у цьому напрямі. Адже справжня гостинність починається там, де кожна людина має можливість почуватися бажаним гостем, самостійно обирати та комфортно користуватися послугами закладу.