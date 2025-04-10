Компанія 4bill вийшла на ринок Аргентини

Фінтех-компанія 4bill, яку очолює Ігор Бокий, понад 10 років розробляє технічні рішення для платіжних методів, у тому числі в Україні. Наразі компанія має стратегічний фокус на розвитку в інших регіонах, зокрема в Латинській Америці.

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В Аргентині, одному з ключових гео для 4bill, ринок цифрових платежів перебуває на етапі стрімкого розвитку — за даними PCMI, середньорічний темп зростання (CAGR) прогнозується на рівні 25,08%. Зростання e-commerce, поширення передплачених карток, мобільних платежів і е-гаманців, а також запуск нових стандартів банківських переказів формують попит на гнучкі й локалізовані рішення.

Команда 4bill знаходить локальних постачальників та інтегрує популярні платіжні методи, забезпечуючи відповідність регуляторним вимогам. Крім того, впроваджує технічні рішення, що підвищують конверсію та пришвидшують обробку транзакцій.

"Наша технічна експертиза дозволяє не тільки інтегрувати платіжні методи, але й безпосередньо покращувати бізнес-показники клієнтів, — зазначає Ігор Бокий, CEO 4bill і SettlePay. — Наприклад, в одного з мерчантів у Аргентині ми підвищили конверсію транзакцій на 20% завдяки переходу від мапінгу "Ім’я + Прізвище" до автоматичного зіставлення TaxID користувачів. А також, проаналізувавши локальні способи оплат, адаптувати платіжну форму до звичного аргентинському користувачу флоу".

Крім того, компанія впровадила окремий процес для VIP-клієнтів, визначених за обсягом депозитів і середнім чеком. Він передбачає виділений роутинг і пріоритетну обробку тікетів, що вдвічі прискорило час фіналізації транзакцій.

Андрій Савченко, співзасновник SportBank, City24, Tachcard та стратегічний консультант у 4bill, зазначає:

"Сьогодні платіжні провайдери з України не просто експортують технології — вони трансформують локальні ринки. Мерчанти, які масштабують бізнес в Латинській Америці потребують швидких і адаптивних рішень для інвойсингу і виплат. Команда 4bill надає їх при чому з мінімальним технічним залученням з боку клієнта".