Компанія "Бі-Про" відкрила виробництво інтерактивних панелей та навчальних моделей в Україні і планує масштабне розширення

Бі-Про відкрила виробництво інтерактивних панелей
Бі-Про відкрила виробництво інтерактивних панелей. Фото: компанія "Бі-Про"

Український виробник освітнього обладнання “Холдингова компанія Бі-Про” оголосила про запуск власного виробництва інтерактивних панелей, лабораторних наборів та навчальних моделей для шкіл. Підприємство працює у Києві та вже вийшло на стабільний виробничий цикл.

Виробництво, яке створює український продукт

Після кількох років роботи в галузі імпорту та інтеграції навчального обладнання, у травні 2025 року компанія відкрила власне виробництво в Україні. Сьогодні на підприємстві здійснюється повний цикл виробництва інтерактивних панелей — від встановлення електронних компонентів, процесів паяння і тестування модулів до встановлення програмного забезпечення та контролю якості.

Крім того, "Бі-Про" виготовляє навчальні лабораторні набори для природничих дисциплін та об’ємні 3D-моделі, що використовуються у шкільних кабінетах біології, географії, фізики та хімії. Моделі виготовляються на 3D-принтерах та іншому обладнанні підприємства, шліфуються, фарбуються та покриваються лаком безпосередньо в Україні.

Єдина холдингова структура

Реструктуризація бізнесу тривала кілька років і була завершена на початку повномасштабного вторгнення. У межах цього процесу компанія об’єднала всі напрями діяльності — виробництво, імпорт, торгівлю та експорт — у межах однієї юридичної особи: ТОВ "Холдингова компанія Бі-Про".

Такий крок дозволив спростити управління, централізувати фінансові потоки, а також підвищити ефективність логістики й контролю якості. Компанія продовжує співпрацювати з мережею офіційних дилерів по всій Україні, а виробничі процеси зосереджені у Києві.

Виробничі показники 2025 року

За підсумками поточного року "Бі-Про" планує виготовити:

  • 1500 інтерактивних панелей;
  • 1000 навчальних наборів;
  • понад 1400 3D-моделей.

Компанія очікує, що до кінця року обсяг податкових відрахувань перевищить 30 мільйонів гривень, що є вагомим внеском у державний бюджет.

Плани на 2026 рік

У 2026 році "Бі-Про" планує розширити виробничі потужності та асортимент. Зокрема, розпочнеться розробка й випуск приладів для кабінетів фізики та хімії, у тому числі електричних приладів та вимірювальних систем.

Серед інших планів компанії:

  • створення нових конструкторів для STEM-кабінетів;
  • розробка оновлених моделей інтерактивних панелей;
  • інтеграція елементів штучного інтелекту у навчальні рішення;
  • розширення виробничих площ та збільшення штату працівників.

Український продукт для української освіти

"Бі-Про" продовжує розвивати власні технології, щоб зробити сучасну освіту доступною для кожної української школи. Компанія прагне, аби освітнє обладнання українського виробництва стало новим стандартом якості, який поєднує інновації, надійність і національну гордість.