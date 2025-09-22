Компанія під санкціями РНБО заробила майже 2 млрд грн у минулому році

Станом на середину вересня 2025 року майже 200 компаній перебувають у санкційному списку Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та мають обмеження. Проте понад 1,9 млрд грн за минулий рік вдалось заробити найбільшій з цих компаній. Більш ніж половина санкційних компаній працюють у Києві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Прибутки компаній під санкціями

За даними аналітиків, 197 компаній перебувають наразі у санкційному списку РНБО. Попри санкції, частина з них продовжує демонструвати значні фінансові результати.

Так, компанія "Укр гейм технолоджі", що працює під брендом російського онлайн-казино Pin-Up, стала лідером серед санкційних компаній у 2024 році. Дохід компанії склав 1,97 млрд.

Значно менші, але теж помітні доходи задекларували "Високовольтний союз-РЗВА" (71,3 млн грн), "Машзавод" (56,7 млн грн), "Тисагаз" (41,1 млн грн) та "Авто-мат" (19 млн грн).

Де розташовані та чим займаються

В "Опендатбот" зауважують, що найбільша концентрація санкційних компаній зафіксована у Києві — тут зареєстровано понад половину фігурантів списку: 112 підприємств. Значно менше таких підприємств у регіонах: в Одеській області — 17, у Львівській — 12, у Чернівецькій та Донецькій областях — по 9.

Найчастіше під санкції потрапляють компанії, що працюють у сфері оптової торгівлі (31%), будівельних робіт (9,6%), інформаційних послуг та медіавиробництва (по 4,1%), а також організатори азартних ігор (3,6%).

123 компанії потрапили до санкційного переліку торік

123 компанії потрапили до санкційного списку у 2024 році. Це понад 62% усіх, хто нині перебуває у списку. Для порівняння: у 2021 році до списку додали 38 компаній, у 2022 році — 20, у 2023 — 11, а у 2025-му лише 5.

Понад половину санкційних компаній мають строк обмежень до 2027 року: 103 підприємства. Десяти компаніям визначено обмеження до 2026 року, ще 40 компаніям — до 2034-го. Є й такі, для яких санкції встановлено фактично довічно: 28 компаній перебувають під безстроковими санкціями, а ще для 7 обмеження діють аж до 2073 року.

Аналітики підкреслюють, що санкційний список поступово "очищується". За увесь час у 32 компаній санкції були скасовані, а ще у 217 підприємств вони завершилися після закінчення визначеного терміну. Серед тих, хто вибув зі списку, найбільші доходи у 2024 році мали компанія "М.С.Л." — понад 310 млн грн, "Інтерімп" — майже 95,5 млн грн та "Патріот" — понад 43 млн грн.

Найбільша спецконфіскація в історії

Суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію 2,6 млрд грн з рахунків російського онлайн-казино Pin-Up, передавши ці кошти в дохід держави.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з моменту арешту здійснювало управління активами та протидіяло численним спробам їх повернення. Наразі ці кошти вже поповнили державний бюджет.