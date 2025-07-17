Компанії російського олігарха продовжують постачати електроенергію держустановам в Україні: про кого йдеться

Аналітики Бюро економічної безпеки України виявили 734 ризикових договори на постачання електроенергії, що були укладені цьогоріч з компаніями, які повязують з російським підсанкційним олігархом.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що російському олігарху належить 100 % частки у статутному капіталі обох підприємств через кіпрську компанію.

У БЕБ виявили, що компанії з непрямим вирішальним впливом громадянина РФ систематично беруть участь у тендерних закупівлях, зокрема за бюджетні кошти. Крім того, вони отримували замовлення від державних установ й після накладення санкцій на їх кінцевого бенефіціарного власника.

Загалом з початку 2024 року встановлено понад 2000 активних договорів зі згадуваними енергетичними компаніями, що укладалися обленерго, державними, комунальними підприємствами, виконкомами, військовими частинами тощо. Їх загальна орієнтовна вартість складає майже 8 млрд грн.

Враховуючи значні ризики для економічної та енергетичної безпеки України, БЕБ скерувало рекомендації до відповідних державних органів для відхилення пропозицій цих компаній у поточних і майбутніх тендерах та скасування вже чинних договорів та ліцензій.

Про кого йдеться

БЕБ не називає прямо імені олігарха, але пише, що санкції проти нього ввели указом президента №38/2025, у якому фігурує Костянтин Григоришин.

Костянтин Григоришин має громадянство України та РФ.

У минулому Григоришин володів значними активами в Україні. Зокрема, на 2019 рік через групу «Енергетичний стандарт» йому належали: «Запоріжтрансформатор», «Вінницяобленерго» та міноритарні пакети акцій обленерго з Тернополя, Запоріжжя, Полтави, Чернігова та Сум.

За даними «Економічної правди» на 2024 рік у нього залишились частки у «Вінницяобленерго», «Чернігівобленерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Полтаваобленерго» та «Сумиобленерго».

19 січня 2025 року указом президента Володимира Зеленського були введені персональні санкції проти Костянтина Григоришина, які передбачають блокування активів.