Компанії з "російським слідом" заробили на тендерах 16,2 млрд грн

Більше 300 українських компаній з “російським слідом” перемогли у 22,5 тис. процедур публічних закупівель за останні десять років. Загальна сума переможних тендерів — 16,2 млрд грн.

Про це йдеться у дослідженні R&D-центру YouControl.

Зазначається, що аналітики проаналізували дані з вибірки попереднього дослідження про 40 094 українських компаній та 836 ФОПів, які є власниками бізнесу в Росії, або перереєстрували свої компанії під час війни та мають опосередкований зв'язок з РФ і дослідили, хто зі списку ставав переможцем закупівель за останні десять років.

“Російський присмак” закупівель

Експерти YouControl виявили 344 компанії, з "російським слідом, які стали переможцями публічних закупівель за період з 2014 по 2024 рік.

Понад 20% з проаналізованих компаній зареєстровані у Києві (77), ще 22 — у Київській області. Місцем реєстрації значної кількості юридичних осіб є Донецька (37), Запорізька (36), Дніпропетровська (34) та Харківська (32) області.

Основним напрямком діяльності для 95 компаній, що мають прямий або опосередкований зв’язок з Росією та перемагали в публічних закупівлях за останні 10 років, є торгівля. 94 компанії працюють в переробній промисловості, 35 — у сфері АПК, ще 28 — в будівництві.

72 компанії-переможці публічних закупівель зі зв’язками в Росії пов’язані із 53 фінансово-промисловими групами в системі YouControl. Деякі з них відносяться одночасно до кількох ФПГ.

До прикладу, ПРАТ "АК-Транс", акціонером якого є Віктор Постельніков — ключова особа ФПГ “Віпос”. Особа із ідентичним ПІБ є учасником російського ООО "Гарант". Ще одним з акціонерів ПРАТ "АК-Транс" є ПАТ "ЗН Квіф "Акула" зі складу “Групи родини Солоп”. Також по декілька компаній з досліджуваного переліку пов’язані з однією фінансово-промисловою групою.

Протягом 2014-2024 років кількість компаній-переможців з російськими зв'язками, які брали участь у публічних закупівлях, зросла з 36 у 2014 році до 94 у 2024-му. Найбільший приріст спостерігався у 2020-му та 2021 році, коли кількість таких підприємств складала 172 та 178 відповідно. А от найбільша кількість публічних закупівель була у 2021 році — 5 093.

Водночас найбільша сума публічних закупівель серед компаній-переможців із російськими зв’язками була у 2017 році — понад 7,9 млрд грн. Тоді ТОВ “Еко-Буд-Трейд” стало переможцем закупівлі на суму 7,3 млрд грн. Загалом ця фірма опинилася на першій сходинці серед топ 10 компаній-переможців публічних закупівель за сукупною сумою, що мають зв’язок з РФ, за період 2014 — 2024 рр.

Загальна сума закупівель у 2014 році склала 168,5 млн грн, у 2022 — 583,1 млн грн і у 2023-му значно зросла, досягнувши 1,4 млрд грн. Проте у 2024 році загальна сума публічних закупівель компаній-переможців з російськими зв’язками зменшилася та становила 784,7 млн грн. Крім того, 9 компаній з досліджуваного переліку щороку перемагали в процедурах публічних закупівель за період 2014 — 2024 рр. Дві з них — приватне підприємство “ВКП “Альфатекс” та ТОВ Фірма “Кріогенсервіс” — серед десятки найбільших компаній-переможців закупівель за сукупною сумою, що мають зв’язок з Росією.

Об’єднані закупівлями: близькі родичі та екснардепи

Найбільше коштів, а саме 8,14 млрд грн, на виконання державних замовлень отримало ТОВ "Еко-Буд-Трейд", що нині перебуває в стадії банкрутства. Учасниками компанії є Володимир Яцун та Валерій Міщенко. Останній є ключовою особою ФПГ “Група родини Валерія Міщенка”, компанії якої працюють в різних сферах: нерухомості, будівництва, права, видавничої та ресторанної діяльності. Зауважимо, що Валерій Міщенко є учасником ТОВ "Осокорки-7" разом з Олександром Константіновським, який є братом колишнього народного депутата України В’ячеслава Константіновського.

Згідно з даними російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, особа із ПІБ Міщенко Валерій Михайлович з українським громадянством є учасником ООО "Лазурная бухта" та ООО "Изумрудный город".

Також переможцем понад 800 процедур публічних закупівель на 1,9 млрд грн стало ПП "ВКП "Альфатекс". Компанія належить Миколі Корецькому — депутату Полтавської облради. Микола Корецький також є учасником ТОВ "ТД "Альфатекс", що перемогло у 227 тендерах на суму в понад 520 млн грн. Ще одна компанія з проаналізованого переліку належить Миколі Корецькому — ПП "Сула-2009". За останні 10 років ця фірма перемогла в 39 тендерах на суму понад 165 млн грн. Згідно з даними декларації Миколи Корецького, він є учасником декількох російських компаній, зокрема ООО "Актив плюс".

Переможцем майже 7800 процедур публічних закупівель на 1 млрд грн стало ТОВ "Кріогенсервіс". Власником понад 80% статутного капіталу компанії є Ганна Защенкова. А підписантом виступає Сергій Защенков. Особа з ідентичним ПІБ останнього є учасником ООО "Криоген-Юг", що зареєстровано згідно російського законодавства на території тимчасово окупованого Криму. В досліджуваний перелік також потрапила ще одна пов'язана із країною-агресором компанія, учасником якої є Сергій Защенков — це ТОВ "Кріо-мед-сервіс", що перемогло в понад 400 закупівлях на майже 218 млн грн і посідає 7 місце в десятці найбільших.

ПРАТ "ЦЗФ "Мирноградська" перемогла у 25 тендерах на майже 886 млн грн. Бенефіціар компанії — підприємець Віталій Кропачов є ключовою особою ФПГ “Укрдонінвест”, до складу якої входять великі національні вугледобувні та логістичні підприємства. Згідно з даними російського ЕГРЮЛ, ПРАТ "ЦЗФ "Мирноградська" є учасницею ООО "Восток Энерго", що зареєстровано за російським законодавством на території тимчасово окупованої Донецької області.

Переможцем 97 процедур публічних закупівель на суму 245,8 млн грн є ПРАТ "Дружківський завод металевих виробів". Одним з акціонерів компанії виступає Ірина Міщенко, яка в матеріалі видання “Наші гроші” згадується як дружина ключової особи “Групи родини Міщенка” Сергія Міщенка — екскерівника Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ. Також акціонерами підприємства є Олена та Валерій Малікови, повні тезки яких є учасниками російського ООО "Торговый дом "кальмиус".

ПРАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" за 2014 — 2024 рр. перемогло в 77 процедурах публічних закупівель на більш ніж 179 млн грн. Бенефіціаром виступає Євгеній Морозенко — екснардеп 7 скликання. Дане підприємство є міноритарним учасником російського ООО "Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого". За інформацією видання Pravo.ru, цей концерн займається розробкою, випробуваннями, дослідним і серійним виробництвом, просуванням на експорт, експлуатацією, модернізацією і ремонтом літаків-штурмовиків типу Су.

ФОПи у закупівлях та їхні зв’язки з РФ

Як повідомляють в YouControl, протягом останніх 10 років переможцями 642 процедур публічних закупівель стали 42 фізичні особи-підприємці, що мають ймовірні зв’язки з Росією на загальну суму понад 40 млн грн. З них 8 фізосіб-підприємців вже припинили свою діяльність. Найбільша кількість підприємців зареєстровані у Харківській області (10), Києві (7) та Донеччині (6). Більш ніж половина з проаналізованих ФОПів (23) працюють в торговій сфері.

Найбільшу кількість тендерів (158) на суму 7,5 млн грн за останні 10 років виграв ФОП Дебда Андрій Іванович. Його повний тезко є учасником російської компанії ООО "Кливен Плюс". Особа із ПІБ Андрій Іванович Дебда у 2010 році був обраний депутатом Шосткинської районної ради Сумської області від “Партії регіонів”.

Серед фізичних осіб-підприємців, які ставали переможцями процедур публічних закупівель і ймовірно мають бізнес-зв’язки в Росії є ФОП Джарти Ольга Василівна. Вона виграла 4 тендери на 104 тис. грн. ПІБ цієї підприємиці повністю збігається із ПІБ дружини екснародного депутата України Олександра Присяжнюка. Особа Ольга Василівна Джарти згідно з даними російського ЕГРЮЛ є учасницею ООО "Профи-Пресс". Компанія зареєстрована на тимчасово окупованій території Донецької області згідно російського законодавства.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Втім, попри обмеження, 612 компаній позбулися російського сліду й продовжують працювати в Україні та виграють мільйонні державні тендери.

Крім того, серед понад 1000 компаній та 167 ФОПів, які доєднались до програми "Національний кешбек", три компанії мали власників з Російської Федерації на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє росіянин.